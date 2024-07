María José Suárez y la 'garganta profunda' que se llevó por delante la relación con Muñoz Escassi

La definitiva separación de los sevillanos María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi ha sido a través de una detenida filtración en la que alguien puso al detalle a la modelo cómo se estaba portando su aún pareja cuando no estaban juntos. No le gustó nada a la empresaria. Incluso lo ha tildado de "desagradable" y se ha llevado al traste esta continuación de su amor que, por lo que se veía en las redes y en las galas, no era tan sólido como aparentaba. En su descargo Escassi asegura que la relación estaba rota desde tiempo atrás y que hacían vidas separadas por lo que las mujeres que han podido tener un vínculo íntimo con el deportista no serían 'técnicamente' infidelidades, sino un comportamiento habitual.

La última ocasión en que Suárez y Escassi mostraban su felicidad y apoyo mutuo fue en la final de MasterChef Celebrity grababa hace menos de un año. En ese programa Muñoz Escassi alcanzó la final en un duelo reñido con la colombiana Laura Londoño. El jinete brindó una gran imagen en lo personal y en los profesional y así también fue en el caso de Suárez.

Pero el amor estaba rompiéndose. Él ha sido visto ahora con Hiba Abouk y niega que haya una relación entre ambos y que precisamente fue el ambiente de MasterChef Celebrity el que los ha reunido ya que la actriz española de origen tunecino participa en la edición que se está grabando. Escassi y ella fueron vistos muy unidos en la reciente primera comunión de la nieta del empresario El Turronero en Jerez.

Suárez, que anunció que se les rompió el amor en su caso lamenta que todo haya acabado tan mal, entre reproches y una sensación de haber sido traicionada. Según ha relatado la ex Miss España la relación estaba vigente cuando recibió "un email", un mensaje al móvil de una 'garganta profunda' que tenía datos de sobra para corroborar las escapadas infieles de Escassi y un comportamiento que su ex pareja llega a tildar de "desagradable", de al menos una noticia sobre él, a tenor de todo lo que le detalló la confidente. Fue tan extensiva en esa conversación que Suárez comprendió que todo se había ido ya a pique, pese a que había sido "una bonita historia". Su 'garganta profunda' la dejó "en shock".

Esa información que desgranaba cómo era Escassi cuando nadie le ve le llegó a modelo después de haber disfrutado de un crucero por Noruega, junto a su hijos y unos amigos. Un viaje pre-veraniego en familia y en felicidad cuya trastienda era oscura, tal como le hizo ver "el email" y la explicación posterior de quien le alertó sobre su ya ex pareja. Esa confidente le facilitó con quiénes le había sido infiel y que todo concordaba. Para Suárez es haber vivido "una estafa amorosa". Para Escassi es reflejo de una vida que ya seguía por separado, apenas se veían, y su vínculo estaba muerto. Esta ruptura aún va a dar portadas y horas de televisión de sobra.

María José Suárez confía con seguridad en que superará esta decepción y el jinete no puede esperar de ella ni un atisbo de comprensión. Ella asume que lo va a pasar mal, pero lo mejor que le ha podido suceder es tener claro cómo se las gastaba quien creía que era su gran amor.