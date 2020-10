Marta Chávarri: el precio de salir en portada

En Marbella en los años 80 el champán corría por doquier en numerosas fiestas a las que nunca faltaba una jet set que ha desaparecido del panorama en la actualidad. Los 80 fueron catódicos a muchos niveles; no había redes sociales pero los escándalos eran mayores que los post virales de ahora.

Bisnieta del conde de Romanones e hija de diplomático, Marta Chávarri fue la it girl indiscutible de los 80 y 90, y una de las mujeres que marcó la vida de Fernando Falcó, el fallecido hace unos días marqués de Cubas. Estilo digno de aristócrata, looks icónicos, golpe de melena rubia al viento –pura tendencia en la actualidad– y un espíritu libre que acabó, por la presión mediática, en una retirada de la vida pública después de diez años en el centro de la tormenta. "Salía de mi casa en el maletero del coche para evitar que me siguieran", así recordaba su época dorada la ex mujer de Falcó en Vanity Fair en 2013.

"Dejé de acudir a fiestas y me aparté de los focos porque no podía soportar la fama ni a la prensa. Me siguieron durante diez años y fue insoportable. No me compensa la popularidad, no quiero protagonismo ninguno. Ya lo tuve y acabé harta, por eso me retiré". Una infidelidad digna de telenovela, una imagen sin ropa interior en Interviú y un accidente que le dejó secuelas físicas fueron los ingredientes para que la que fuera estrella de la noche cuatro décadas atrás dejara definitivamente la vida pública sin mirar atrás.

Poco queda ya de esos años fulgurantes de las altas esferas: el pasado martes, Fernando Falcó falleció después de una larga enfermedad solo un mes y medio despúes de que Jaime Carvajal Hoyos, marido de Xandra Falcó muriera de forma inesperada debido a un infarto. Estas pérdidas llegan siete meses después del fallecimiento de Carlos Falcó, marqués de Griñón, hermano del marqués de Cubas. Pero Marta Chávarri, que ahora tiene 60 años, había desaparecido de la vida social mucho antes de estos fatídicos desenlaces. No se sabe nada de ella desde que en 2013 sufriera un accidente en el baño de su casa que le provocó una parálisis facial que ha reducido al mínimo su círculo de amistades, su vida social y su presencia pública, incluso, con sus amigas de toda la vida. Según fuentes cercanas a Chávarri, la frase que más repiten sus conocidos es "no sé nada de ella desde hace muchos años".

Marta Chávarri y Fernando Falcó se casaron en 1982 después de un noviazgo breve pero intenso que acabó, como era menester, en una boda digna de recuerdo. Fernando era por aquel entonces no solo un partidazo, sino uno de los solteros de oro más codiciados: marqués de Cubas, amigo íntimo del Rey Don Juan Carlos y tándem inseparable de su hermano Carlos Falcó, que también levantaba miradas allá por dónde pasaba. El matrimonio tuvo un único hijo: Álvaro Falcó que, tras la muerte de su padre, heredará el título nobiliario. El joven publicista también sale con una it girl, pero 3.0. Hija de Philippe Junot, ex de Carolina de Mónaco, Isabelle Junot es la pareja de Álvaro desde 2018.

No obstante, como en todas las grandes historias, el matrimonio, que a priori parecía perfecto, escondía muchos secretos. A finales de los 80, Marta protagonizó uno de los escándalos románticos (y financieros) más polémicos que se recuerdan. Unas fotos en Viena saliendo de un hotel con Alberto Cortina, consejero delegado de Construcciones y Contratas, marido de la multimillonaria Alicia Koplowitz, desataron la vorágine. Las revistas llenaron páginas y páginas con este affaire que acabó con el matrimonio de Marta, pero también con otros dos: el de Alicia Koplowitz e inesperadamente, también con el de su hermana Esther años después, a la que su marido Alberto Alcocer engañaba con Margarita Hernández, secretaria de Javier de la Rosa. Para echar más leña al fuego: los dos hombres infieles eran primos. De una doble infidelidad, apareció una boda sorpresa en 2003, cosas del destino: Esther Koplowitz y Fernando Falcó se dieron el 'sí quiero' en un enlace muy íntimo para sorpresa de medio mundo, sobre todo para Marta.

Mientras el escándalo de la infidelidad de Chávarri estaba en boca de todos, una fotografía de ella en una discoteca madrileña sin ropa interior apareció en la portada de Interviú. Se había rizado el rizo y la bisnieta del conde de Romanones no tenía escapatoria para los paparazzi. Su comprometida imagen incluso llegó a aparecer en un tabloide inglés junto al titular The knickerless marchioness, la marquesa sin bragas.

Chávarri demandó a la publicación y ésta tuvo que pagarle 34 millones de las entonces pesetas por violación de su intimidad. Aunque su lucha judicial no acabó ahí, ya que también demandó a la revista Época cuando se hizo eco de unas conversaciones íntimas entre ella y Alberto Cortina. También ganó. Pero perdió la custodia de su hijo y su marquesado cuando se casó con Cortina en 1991. Cuatro años de matrimonio que acabaron en separación y en una muy mala relación con el marqués de Cubas. "Cuando me fui con el señor Cortina renuncié a mi hijo. La que se iba era yo, no iba a quitarle también a su hijo", reconoció para Vanity Fair poniendo de manifiesto que en ocasiones la pasión tiene un precio muy alto.

Ahora, la que en 1988 fue coronada Lady España por su antecesora, la duquesa de Alba, vive apartada de la aristocracia, las portadas y los focos. Más feliz que nunca, según los que aún tienen el placer de pertenecer a su círculo más íntimo. Pero en la más absoluta discreción.