Marta Peñate confirma su embarazo tras un largo tratamiento de fertilidad: "Hasta los tres meses no estaré tranquila"

Hasta el tercer intento han tenido que esperar Marta Peñate y Tony Spina para convertirse en padres. La pareja ha comunicado el resultado de la última transferencia embrionaria a la que se sometió la exconcursante de Gran Hermano, con una imagen en la que muestra un test de embarazo positivo. "Se acabó la agonía", expresaba la influencer, de 34 años, unos instantes antes de acudir a la clínica de reproducción avanzanda donde le han dado la feliz noticia.

Peñate no ha podido contener las lágrimas de alegría al ver que el predictor de sangre confirmaba que espera su primer hijo. La colaboradora de televisión lleva dos años y medio de tratamientos esperando este momento. "El 26 de mayo escucho el latido y para mí eso es lo más importante", ha anunciado este lunes tras aparecer por videollamada en TardeAR.

La novia de Tony Spina, embarazada de 5 semanas, ha confesado asimismo que "hasta mínimo los 3 meses" no estará tranquila. Cabe recordar que su camino hacia la maternidad ha sido delicado desde el principio. La pareja acudió a una clínica de fertilidad para la extracción de óvulos en 2023 y, más tarde, Peñate se sometió a una operación programada para la extirpación de las trompas de Falopio.

Más tarde, la colaboradora tuvo un embarazo fuera del útero, lo cual derivó en un aborto. Ahora, Marta Peñate ha lanzado un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres que están teniendo dificultades para convertirse en madres. "Yo sé que todo va a salir bien, que la gente me está dando buenas energías", apuntaba y añadía, "a todas esas mujeres, que están pasando por lo mismo que yo, que se puede conseguir, es una lucha".

"Tampoco quiero cantar victoria"

Hasta su primera ecografía quedan por delante quince días de espera, un momento que Peñate asegura va a "disfrutar". "Poco a poco. Por ahora, lo celebro. Que no se preocupe la gente, que tengo las hormonas revolucionadas. ¡Voy a seguir dando caña!", decía la colaboradora en su tono habitual durante su participación en el reality Los vecinos de la casa de al lado.

"Lo he conseguido, pero después de la última vez, y esa experiencia tan dura que tuve que vivir tampoco quiero cantar victoria", concluía la exparticipante de La isla de las tentaciones en su post de Instagram, que ha aprovechado para dedicar unas palabras de agradecimiento al equipo de la clínica de fertilidad y, en especial, a su médica.

Oriana, el fantasma del pasado de Marta Peñate

Una de cal y otra de arena para la pareja formada por Marta Peñate y Tony Spina, que en los últimos días han estado salpicados por el regreso a la televisión de la ex del italiano, Oriana Marzoli. La influencer ha estrenado en el canal Mtmad su documental Inside Oriana, en que aborda diversos aspectos de su trayectoria televisiva y su vida personal.

El primer episodio ha sacado a relucir la entemistad entre la venezolana y Marta Peñate, después de asegurar que en la actualidad no mantiene ningún tipo de relación con su exnovio porque está "atado en corto". Una acusación que no ha sentado nada bien a la canaria, quien no ha tardado en responder: "Eres una mentirosa. ¿Tony está atado? si cuando llorabas por Iván llamabas a Tony por horas y le pediste ir a comer juntos, yo le dije 've Tony'. Y tú aprovechaste para decirle que no pegábamos porque físicamente yo era poca cosa".