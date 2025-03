Embarazo sorpresa de Joana Sanz tras la absolución de Dani Alves

Joana Sanz está embarazada. La mujer de Dani Alves ha anunciado que espera a su primer hijo, que según ha dejado entrever en la publicación compartida en las redes sociales será una niña. La modelo ha compartido la noticia mediante un vídeo en el que enseña la ecografía. Se da la circunstancia de que la noticia llega tan solo unos días después de la absolución de su marido, tras ser acusado de un presunto delito de agresión sexual.

“No quería compartir nada hasta que fuera más evidente, pero quise compartirlo por las que están en la lucha. Tuve que lidiar desde los 22 años con preguntas de ‘¿para cuándo el bebé?’ Qué presión social tan aterradora”, ha comenzado diciendo.

La modelo tinerfeña ha explicado el duro y largo proceso al que se ha sometido para poder ser madre. Joana, que se ha sometido a dos fecundaciones in vitro, ha sufrido tres abortos y una operación de trompas de Falopio y endometriosis. “Lo que venía a contar es que una mujer de 27 años sana se encuentra con dos FIV, tres perdidas y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis. Me hice pruebas de todo tipo a lo largo de los años, con unos embriones divinos y sin encontrar el por qué a nada. La frustración y el por qué 'todas' se embarazan como por arte de magia me atormentaba", ha contado.

La maniquí ha declarado que nunca tuvo “instinto maternal”, pero que una serie de hechos le hicieron replantearse esa cuestión, aunque el miedo siempre ha estado presente. “Miedo porque un ser humano dependerá de mí para sobrevivir, miedo de no trabajar, miedo de perderme yo como mujer… Pero esto es otra historia. Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez”, ha asegurado.

“Este es mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo. Y yo sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta. Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas", ha concluido.