Mila Ximénez acaba de celebrar un aniversario que jamás hubiera querido: se ha cumplido un año de su lucha contra el cáncer de pulmón que padece. En medio de la batalla por su vida, en la que cuenta con el apoyo de su hija Alba y sus hermanos Manolo y Encarna, la colaboradora de Sálvame ha tenido que ser hospitalizada de nuevo en la madrileña Clínica de La Luz. Según su familia, al someterse a una pruebas rutinarias surgió un contratiempo que ha provocado que su equipo médico le recomendara seguir ingresada para ir viendo su evolución.

Su hermano Manolo ha manifestado este jueves a varios medios que "Mila está todo lo bien que puede estar en medio de este proceso", lo que significa que al menos se encuentra estable. Aunque posiblemente en las próximas horas se conozacan más detalles de su pronóstico.

La comunicadora, que recientemente se había mostrado recuperada y con algo más de peso, ha sufrido un nuevo revés, algo que entra dentro de lo previsible debido al duro tratamiento que sigue desde hace un año. En marzo también tuvo que estar varios días en el hospital.

En junio de 2020, Mila entró en Sálvame a través de una llamada telefónica para anunciar que tenía un cáncer de pulmón, y que la iban a tratar con "quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia". A finales de agosto, reapareció en Sábado Deluxe para contar cómo iba evolucionando su enfermedad, y también para agradecer el apoyo de sus compañeros de Telecinco. Dos meses después, en el mismo plató, Ximénez explicó que tenía metástasis en el hígado "y en más partes", aunque advirtió que iban a intentar dormirlo. "Me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar", contó en su día, lanzando a la vez un mensaje de esperanza. "He pasado baches emocionales mucho más jodidos, y esto me va a servir para algo", dijo entonces Mila, quien a comienzos del pasado mes de marzo regresó a Sálvame con un desgarrador testimonio en el que dio detalles de lo dura que es su batalla y la merma en su calidad de vida.