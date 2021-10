La moda nupcial hace fuerza en Barcelona

Bajo el lema The new beginning, Valmont Barcelona Bridal Fashion retomó este jueves por la noche su cita presencial tras la edición digital del año pasado.

No ha sido una semana de desfiles sino una única gala, de carácter benéfico (cuyos fondos se destinaron a Save of the children) y celebrada anoche ante la Font Màgica de Montjuïc, en la que se presentaron las propuestas de las grandes firmas de moda nupcial, como Pronovias, Jesús Peiró, Yolancris, Isabel Sanchis, Sophie et Voilà, Justin Alexander, The Atelier y Jimmy Choo, entre otras.

Desiré Cordero, la nueva novia de Mario Casas, desfiló para Pronovias, al igual que un nutrido grupo de influencers.