Muere a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y nieta del ex presidente estadounidense John F. Kennedy, falleció a los 35 años a causa de un cáncer, informó este martes la Fundación de la Biblioteca JFK. "Nuestra querida Tatiana falleció esta mañana. Vivirá siempre en nuestros corazones", señaló la institución en un breve comunicado divulgado en redes sociales.

Schlossberg, periodista especializada en medioambiente y autora de varios ensayos y libros sobre cambio climático, reveló el mes pasado en The New Yorker que padecía una mutación poco común de una leucemia mieloide aguda, la cual le fue diagnosticada en mayo de 2024, poco después de dar a luz a su segundo hijo.

La nieta de John F. Kennedy, 35.º presidente de Estados Unidos, afirmó entonces que se había sometido a sesiones de quimioterapia para combatir la enfermedad y a un trasplante de médula ósea de su hermana, pero que el cáncer regresó.

Schlossberg relató en la publicación cómo afrontaba la enfermedad y la certeza de un "final cercano", al tiempo que intentaba centrarse en sus hijos.

"Intento vivir y estar con ellos. Estar en el presente es más difícil de lo que parece, así que dejo que los recuerdos vengan y se vayan", dijo entonces.

Schlossberg, que publicó en 2019 el libro Inconspicuous Consumption, en el que analizaba el impacto del consumo cotidiano en el medioambiente, aprovechó aquel momento para criticar a su primo, Robert F. Kennedy Jr., un declarado antivacunas, por su postura contra la ciencia y la medicina.

La nieta de JFK era hija de Caroline Kennedy, exembajadora de Estados Unidos en Japón y Australia, y del diseñador y artista Edwin Schlossberg.

Con su muerte, se suma una nueva pérdida a la saga Kennedy, marcada históricamente por tragedias personales.

Le sobreviven su esposo, George Moran; sus dos hijos, un niño y una niña; sus padres; y sus hermanos, Rose y Jack Schlossberg.