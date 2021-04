Nicolás Montenegro es una de las grandes promesas del diseño de moda en Andalucía. Este sevillano -natural del pueblo de Lantejuela–, debuta este domingo en la pasarela Allianz EGO de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y es candidato al premio Mercedes Benz Fashion Talent. Tras su paso por marcas como Max Mara, Yolancris y Dolce&Gabbana, acaba de lanzar su propia firma, lanza Montenegro, con la que desprende sofisticación, sensibilidad y elegancia

-¿Cómo son sus propuestas?, ¿en qué se inspiran?

-Son propuestas adaptadas a 2021. No en forma como tal, pero sí en su concepto. Me he inspirado en mi padre, era mi guía. Concretamente en la etapa de su vida que pasó en la ciudad marroquí de L’Aaiún. Recuerdo de pequeño esos tapices colgados en casa de la madrina Rosario o en el comedor de casa, que he aplicado a algunas piezas. Y también a mi padre contándome las historias de cómo había vivido dos años en aquella ciudad marroquí en los 70. Recuerdo que traía, como si fuese un rey mago de Oriente, esos souvenirs tan exóticos para la época a nuestros familiares de Lantejuela.

-Debuta en Madrid. ¿Cómo afronta este reto?

-Es como soñar despierto. No me presento por el mero hecho competitivo, sino por realización personal. Gane quien gane el premio, yo me sentiré conmigo igual de realizado e ilusionado.

-Su ciudad, Sevilla, ¿le condiciona a la hora de crear?

-Mi pueblo natal es Lantejuela. Creo que ser de un sitio tan pequeñito me aporta tener los pies en la tierra en todo momento. Cumplir mi sueño sí, pero sin olvidar nunca mis orígenes. Me gusta el placer de estar rodeado de mi familia. La firma Montenegro está formada por un pequeño equipo de cuatro personas que sueñan aún más que yo. Me inspiran a seguir luchando.

-¿Qué consejo daría a quién se inicia en este mundo de la moda?

-Le diría que no hay barreras. Yo salí de mi pueblo para estudiar en una de las mejores universidades en el sector de la moda (Istituto Marangoni en Milán) y, gracias a ello, he podido trabajar en grandes firmas y pasarelas como la de Milán o París. Lancé mi primera colección de vestidos de novia en abril de 2020 y la acogida fue maravillosa. Mi consejo es, siempre, no dejarse condicionar por el miedo. Los andaluces tenemos mucho arte y eso se nota en todo lo que hacemos.