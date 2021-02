Omar Montes visitó el programa La resistencia, en Movistar+, y llevó un sorprendente regalo a su presentador, David Broncano. El cantante obsequió a Broncano con una muñeca que había "robado" de Cantora. De hecho y pese a su posterior carrera musical, Omar Montes dio el salto a la fama cuando tuvo una relación con Isa Pantoja, la hija de la tonadillera.

Tauromaquia, relojes, proteínas...Hay demasiados estímulos en este corte como para resumirlos en una frase, dale que está wapo #LaResistencia @omarmontesSr pic.twitter.com/JEoFMx1mYN — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 4, 2021

"Fuimos novios durante un año pero yo me llevaba mejor con la madre", comentó con sorna Omar, quien ya demostró durante su participación en Supervivientes, donde ambos coincidieron, tener muy buena sintonía con la artista.

Con Cantora de actualidad por todas las polémicas con la herencia de Paquirri sobre la mesa, Montes habló de su experiencia en la famosa finca.

Omar fue a Cantora con dos maletas y una vacía. #LaResistencia @omarmontesSr pic.twitter.com/osZgDisbjn — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 4, 2021

"La primera vez que fui a Cantora, en Sevilla, vi tantos lujos que no estaba acostumbrado. Cortinas muy bonitas, muebles sin rayar, sillas buenas... Lo primero que pillé me lo quedé de recuerdo. Igual estoy metiendo la pata...", admitió. "¿Tú vas a un hotel y no te llevas un albornoz? No me juzgues, no sabes mis circunstancias", se excusó, mientras que Broncano decía que estaba "feo" robar en casa de su novia. "Lo vi como de recuerdo, como cuando vas a un bar y te llevas un tenedor", dijo. "Tiene el espíritu de Annabelle, y no me refiero a la prima de Paquirrín. Lo único malo es que le falta un brazo", añadió ante la atónita mirada de Broncano.