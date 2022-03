La nueva vida de Paloma Cuevas

Hace casi dos años que Enrique Ponce y Paloma Cuevas anunciaron su separación, y casi uno desde que firmaron oficialmente el divorcio. En este tiempo Cuevas ha intentado mantenerse al margen, y también a las dos hijas que tiene con el torero, del escándalo -y la exposición mediática- por la nueva relación de Ponce con la joven almeriense Ana Soria. Después de 25 años de matrimonio, en los que ha permanecido casi siempre en un segundo plano, la cordobesa se ha replanteado su vida y ahora tiene una nueva ilusión: desarrollar su faceta de diseñadora de la mano de la firma de novias y vestidos de fiesta Rosa Clará.

Ahora que puede disfrutar más de su tiempo, y sus hijas son más mayores, se ha volcado en este nuevo reto profesional. Clará es amiga suya y una de las diseñadoras más importantes de nuestro país. La sofisticación y la elegancia innata de Paloma Cuevas se unen a la alta costura de Rosa Clará en la nueva colección de vestidos de cóctel, Paloma Cuevas x Rosa Clará. Según la firma, "la colección presenta vestidos de fiesta elaborados en materiales de alta calidad, como georgette, crepe elástico y muselina de seda, que destacan por su sofisticado diseño y detalles de tendencia, como las asimetrías, las capas y las aplicaciones de ricas pedrerías como piedras naturales, hilos plateados y cristales diamantados de efecto 3D".

Las fotografías que forman parte del espectacular catálogo de la colección tienen a la propia Paloma como protagonista, que ejerce de modelo en los rincones más bellos de su ciudad natal, Córdoba. El Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, el casco histórico, los patios o la Medina Azahara son algunos de los escenarios que la rodean en su debut como diseñadora.

Tal y como cuenta la propia Paloma a la revista ¡Hola!, su presente y futuro está marcado por sus experiencias, tanto buenas como malas: "Se aprende más en momentos que no son fáciles. La vida te presenta dificultades y tú eres la que decide con qué actitud te vas a enfrentar a ellas". "Todos tenemos que aprender a estar solos en un momento dado, es esencial para la mente. Pero luego hay otros momentos que me encanta compartir con amigos", destaca en una extensa entrevista. "Mi vida sigue siendo muy parecida, porque siempre ha consistido en priorizar a mi familia y a mis amigos".

"Creo que la felicidad es una opción de vida y he optado por ser feliz. Creo que debemos centrarnos en las cosas positivas, que son muchas, y convertir los problemas en bendiciones", sostiene la empresaria. Por tanto, parece que está disfrutando de su soltería y, de hecho, parece no estar pensando en el amor. "Mis hijas son mi prioridad. Dejo que la vida me sorprenda y la verdad es que, en estos dos años, me ha sorprendido mucho y de manera muy bonita. Me quedo con lo mejor de cada etapa de la vida", asegura. "Ahora mismo no pienso en volver a casarme. Digamos que dejaré que la vida me sorprenda".

Por su parte, a Enrique Ponce le desea felicidad. "Es el padre de nuestras hijas, hemos crecido juntos y ninguna situación de la vida va a cambiar ese sentimiento, fundamentalmente, porque somos padres de dos niñas maravillosas". "Es importante en la vida priorizar el perdón, el agradecimiento, y enfocarnos en todo lo positivo que hemos vivido y tenemos", defiende Paloma Cuevas.