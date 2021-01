Kiko Rivera habló sin piedad sobre su madre, Isabel Pantoja, en su última entrevista. Soltó muchos titulares, pero el que más se ha viralizado por los numerosos memes que han hecho de él en las redes sociales es el de la vez que la tonadillera obligó a una revista a ponerle los ojos azules a su nieta Carlota en una foto de portada para que se pareciera a los del abuelo, el fallecido Francisco Rivera Paquirri.

En dicha publicación, correspondiente al mes de abril de 2018, Pantoja incidía precisamente en este tema, que según su hijo es un engaño más: "Cuando nació y le vi sus ojos y esa mirada (hace un silencio profundo, lleno de emoción)... A mí cuando me mira me mata... Tiene dos meses y medio y cuando miro sus ojos y profundizo en su mirada... es que veo a su abuelo en sus ojos azules. Se parece muchísimo a él... He tenido la suerte de volver a tener esos ojos azules a mi vera", decía la cantante sobre su nieta en la exclusiva.

"Cuando fuimos al kiosko no dábamos crédito. Mi hija salía con los ojos azules, cuando no los tiene. Mi madre pidió que se los retocaran para poder decir que se parecían a los de mi padre y que ese fuera el titular", relató Kiko en el programa Domingo Deluxe, que ha recordado por primera vez en público la anécdota.

Me meo vivo. pic.twitter.com/sgUHZD8GIv — Jose Manuel Sánchez 🏳‍🌈 (@jose_manuelsn) January 25, 2021

Las burlas de los internautas sobre el tema no se han hecho esperar, aunque también los hay incluso que alaban el ingenio de la artista, dejando a un lado la guerra que mantienen madre e hijo desde hace ya casi dos meses.