El paraíso al que se ha escapado Eva González con su hijo

Eva González ha escogido las paradisíacas playas de Chiclana de la Frontera para disfrutar de la compañía de su hijo Cayetano en el puente festivo del primer día de mayo. La presentadora de La Voz se ha alojado en el lujoso hotel Royal Hideaway de Sancti Petri, un complejo diseñado para el relax y la diversión donde ha recargado las pilas junto a su pequeño. “Han sido unos días geniales, en un sitio ideal y con la mejor compañía posible. Gracias @royalhideawaysanctipetri volveremos, y muy pronto…“, ha posteado en su perfil de Instagram.

La modelo sevillana necesitaba pasar unos días de desconexión para permanecer lejos de todos los comentarios que circulan sobre la relación de Cayetano Rivera y Maria Cerqueira. Aunque ambos ya no están juntos desde el pasado mes de octubre, a Eva no le ha sentado nada bien que su ex haya encontrado de nuevo el amor junto a la presentadora lusa. Eva y Cayetano, que tienen un hijo en común, han sido siempre partidarios de un proceso de divorcio sin complicaciones ni reproches y con la mayor naturalidad posible. No obstante, las buenas intenciones se han ido al traste desde que se conociera que el torero había conocido a su nueva pareja.

Hasta el momento ni Cayetano ni Maria han querido hablar públicamente de su relación sentimental, pero los hechos se han encargado de poner las palabras que faltan en sus bocas. Fueron pillados en Semana Santa por la revista Semana cuando paseaban en góndola por la romántica Venecia, la presentadora ha estado varias veces en Sevilla y ambos han permanecido unos días en Ronda. Algo que parece normal, porque ambos no están juntos desde octubre del pasado año, pero que ha sembrado la duda en la modelo a raíz de una entrevista.

Por lo tanto, el punto de partida del conflicto nos sitúa en 2019. Hace cuatro años, Cayetano y Maria se conocieron en una entrevista realizada en la plaza de toros de Lisboa para un programa de la televisión portuguesa. La entrevista dejó una prueba gráfica en las redes sociales de ambos. También ha sembrado la duda en Eva González, que no sabe si por aquel entonces hubo algo entre el que era su marido y la periodista del país vecino. Por ello, la tensión ha aparecido en escena en un divorcio que transcurría con absoluta normalidad. Tampoco ha ayudado el libro publicado por Lucía Rivera, la hija del diestro. En el libro autobiográfico de la influencer, Eva González no ha quedado en buen lugar. La joven le recrimina a la presentadora no haber mostrado ni un ápice de cariño durante los años que estuvo junto a su padre.