Pedro Antonio Lazaga y la dificultad de pertenecer al clan Flores

Pedro Antonio Lazaga es el hijo de Rosario Flores y el director y productor, Pedro Lazaga. El año pasado el joven alcanzaba la mayoría de edad. Ese hecho tan importante, que marca oficialmente el inicio de la edad adulta, apenas cambió el recelo que siempre ha existido en torno a su vida privada. Ese era el deseo expreso de su madre, que por experiencia propia prefería que su hijo quedara al margen de la popularidad de la familia Flores.

El nieto de Lola Flores, a sus 19 años, ha variado un poco la hoja de ruta marcada por su madre y empieza a dar las primeras señales. El joven, que mantiene una relación sentimental con Lucía Cepeda Molina, la hija de Alba Molina, ha concedido a la revista ¡Hola! su primera entrevista. En ella se ha referido del arte que brota por sus venas y al inmenso legado cultural y musical que ha dejado el clan Flores.

La artista Rosario Flores junto a sus hijos Lola Orellana y Pedro Antonio Lazaga. / GTRES

El joven ha reconocido que siente una gran admiración por su madre, con la que ha compartido escenario en varias ocasiones. Pedro Antonio ha tocado el cajón y la guitarra en algunos conciertos de su progenitora. “Es estupenda y buenísima, cuando la veo en el escenario me quedo flipado”, ha declarado.

Lazaga ha revelado que empezó a tocar el piano de forma autodidacta, aunque no tenía claro si podría hacer carrera en la música. “Siempre me ha gustado la música, pero no sabía si lo veía grande para mí”, ha señalado. El hijo de Rosario Flores ha reconocido que canta, pero de momento no lo ha hecho de forma profesional porque le tiene mucho respeto.

Pedro Antonio Lazaga mantiene una relación sentimental con Lucía Cepeda Molina, la hija de Alba Molina. / INSTAGRAM

Pedro Antonio es consciente de la grandeza del clan Flores y ve natural que haya puesto todos sus esfuerzos para convertirse en instrumentista. “Todos tenemos una profesión del arte”, ha manifestado. No obstante, el listón en la familia es tan alto que considera que pertenecer a los Flores conlleva una gran responsabilidad. “Hay mucha responsabilidad, es muy difícil ser de esta familia”, ha destacado.

En el seno de su misma familia también hay miembros que se han dedicado a la interpretación como sus primas Elena Furiase y Alba Flores. El músico no se cierra puertas. “No descarto dedicarme a ello si se presenta la ocasión, aunque prefiero poder vivir de la música de aquí a diez años”, ha finalizado.