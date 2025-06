Rosario Flores: "Me siento muy andaluza"

Rosario Flores (Madrid, 1963) vuelve a los escenarios para presentar en directo su nuevo disco, 'Universo de Ley', en una gira homónima que resume más de tres décadas de carrera musical y en la que interpreta todos sus grandes éxitos. Más de 33 años de carrera, una quincena de discos, conciertos que se cuentan por miles, ocho películas rodadas y una nominación a los Goya, 12 discos de platino, tres Premios Ondas, tres Grammy Latinos y una Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes… Todo eso hace de Rosario una leyenda viva de la música en español, una de las artistas más queridas y respetadas por el público y por sus compañeros de profesión. La artista, entre otras muchas localidades, hará parada en Jerez el 20 de julio, ciudad de la que es embajadora de Tío Pepe Festival y donde próximamente se abrirá el Museo Lola Flores II.

Regresa a Jerez, una tierra que conoce ya bastante bien. ¿Qué le parece volver otra vez a Tío Pepe Festival y en este escenario tan emblemático de unas bodegas centenarias como González Byass?

Bueno, me encanta la tierra de mi madre. Me hace muchísima ilusión siempre ir, sobre todo porque hay mucho arte, muchos artistas, tengo mucha gente amiga mía ahí. La verdad es que siempre es un placer cantar en Jerez y siempre voy con muchísima ilusión.

¿Siente que cada vez que viene aquí tiene una conexión especial con el público de Jerez?

Bueno, yo admiro mucho la tierra de Jerez, primero, porque es la tierra de mi madre, y segundo, porque hay un arte que no se puede aguantar. Pero, bueno, sí, porque es la tierra de mi madre, siempre tengo un poquito más de interés, pero yo voy por toda España y por todo el mundo cantando con la misma ilusión y con la misma entrega.

Es embajadora de Tío Pepe Festival. ¿Qué significa para usted?

Pues mucho orgullo porque lo llevo en la sangre también. Me he criado, mi madre siempre me inculcó el arte de Jerez, la comida... Me siento muy andaluza, yo soy mitad andaluza, así que, pues más o menos me siento que estoy en mi tierra, en mi casa.

¿Cómo va a ser el concierto que ofrecerá en González Byass?

Más que un concierto, es una celebración de 33 años de música agradecida a la vida, a mi público. Canto todos mis éxitos, paso por todo un poquito desde el principio, desde ‘De Ley’ hasta ‘Te lo digo todo y no te digo ná’, y este último disco. ‘Universo de Ley’ es para mí toda mi vida, de todo lo que la vida me ha dado.

¿Habrá alguna sorpresa en el escenario?

Bueno, la sorpresa es todos los éxitos que llevo. Vengo de gira y estoy por toda España y no sé si podré contar con algún artista, pero si no, te aseguro que os voy a llenar de energía y vais a ver un show maravilloso, lleno de fuerza y también de melancolía, de irnos para atrás y de ver todas mis canciones desde el principio hasta el final. La verdad que es una celebración muy bonita.

¿Este disco es un poco sus memorias cantadas?

Bueno, mis memorias no te diría, pero sí mis éxitos, todos los éxitos y todas las canciones que la gente ha vibrado conmigo, que han tenido experiencias con esas canciones y que la gente se emociona y mira para atrás. Han pasado muchos años y, bueno, son muchos recuerdos.

Un trabajo que tiene muchísimas colaboraciones, de todo tipo, incluso de una fundación, la Nazuri Daima.

Sí, qué bonito con ellos. Sí, por supuesto, sí. Tengo, imagínate, de todos los que están en mi disco, pues empezando por Fito Páez hasta Carlos Vives, Natalia Lafourcade, Diego El Cigala... Son todos artistas que me han inspirado en la música. No quería tener artistas que ahora tengan mucho éxito, pero que no formaran parte de mi experiencia musical, así que todos los artistas que están ahí forman parte de mi inspiración, de mi música y la verdad que estoy muy orgullosa de todos los artistas que están conmigo en el disco.

Comenta que es el disco más difícil de su carrera, por eso de ser una recopilación.

Ha sido el más complicado, no el más difícil, pero sí el más complicado porque eran muchos artistas, muchas canciones que ya estaban hechas muy bonitas y, bueno, pues segundas versiones siempre fueron dificultosas y luego, pues coincidir con el artista, que tuviera la fecha, que le viniera bien la canción, los tonos. La verdad que un poquito complicado, pero al final lo hice. He estado dos años trabajando en este disco y la verdad que estoy muy satisfecha.

¿Es una nueva etapa en su carrera?

Bueno, son versiones que las he querido hacer un poquito diferentes a como sonaban antiguamente, pero siempre dentro de mi estilo y siempre dentro de lo que yo siento musicalmente.

Respecto al Museo de Lola Flores II en Jerez, ¿qué novedades hay?

Bueno, pues va para adelante y yo creo que en septiembre u octubre ya podremos dar alguna noticia. La verdad que con mucha ilusión porque nos van a poner a toda la familia de mamá, a mis hermanos, a mí, a mi tía, a mi padre... un rinconcito para que vean también todo lo que hemos hecho en la vida. Así que muy ilusionada. Tener un rinconcito en el museo de mi madre me parece todo un regalo.

Este espacio ¿lo gestionará la familia?

Bueno, entre el Ayuntamiento, y con la familia, claro.

En cuanto al Museo de Lola Flores I, inaugurado en marzo de 2023 y con miles de visitas ya, ¿cómo ve la acogida que está teniendo?

Estoy encantada porque sé que además mi madre, la ilusión de su vida era tener su museo en su tierra, en Jerez y la verdad que lo hicimos con toda ilusión, pensando en ella y sabiendo y teniendo mucha fe de que iba a ir muy bien, porque a mi madre la quiere todo el mundo. Para mí ha sido muy emotivo, para toda nuestra familia.

Aunque está inmersa en una gira, ¿tiene proyectos a la vista?

No, cantar y bailar por toda España que ya tengo bastante, y en América, que en septiembre me voy a América, con canciones muy bonitas que siempre me van saliendo según voy viviendo. Y bueno, pues ya vendrá un disco nuevo de canciones nuevas, pero de momento estoy disfrutando de este 'Universo de ley', de mis 33 años en la música y agradeciendo mucho a la vida todo lo que me ha dado.