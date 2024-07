La policía se indigna con las acusaciones de Nacho Cano tras su detención

Distintos sindicatos policiales han considerado "inaceptables" y "fuera de lugar" las declaraciones del productor teatral Nacho Cano, quien tras ser detenido este martes llamó "criminal" a la Policía Nacional e insinuó que si le encontraban "muerto en la cuneta" sería responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Estas declaraciones del ex miembro de Mecano fueron en una rueda de prensa posterior por habber sido arrestado junto a una mujer de su equipo por la presunta contratación ilegal de inmigrantes en su espectáculo musical Malinche. Fue puesto en libertad poco después y en la rueda de prensa acusó firme: "El criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar. Si me encuentran muerto en la cuneta ya sabéis quién ha sido", protestó, asegurando que estaba siendo víctima de una "maniobra orquestada" por su vínculo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) subrayan que, aunque no deja de ser habitual que un detenido culpe a la Policía, lo manifestado por el productor teatral "no tiene ningún sentido". "Está absolutamente fuera de lugar atribuir a la Policía una eventual muerte, que aparezca en una cuneta. No es propio de una persona de la trayectoria de Nacho Cano. Respetamos su libertad de expresión, pero hay que ser más responsable", han trasladado desde SUP.

Los representantes de los agentes recuerdan que las fuerzas de seguridad se mueven según "indicios racionales de criminalidad", pero que su existencia no significa que un detenido sea culpable de los delitos por los que se le investigan, como se ha comprobado tras ser puesto en libertad al poco.

El sindicato JUPOL defiende "la honorabilidad de la Policía Nacional y la integridad de cada mienbro" ante las "inaceptables declaraciones" de Cano.

La compañía Renfe ha roto el acuerdo que tenía con el musical Malinche a raíz de esta reacción del empresario y autor del musical.

La Policía Nacional imputa al productor teatral delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal en una investigación que gira en torno a la llegada de jóvenes mexicanos para participar en el espectáculo Malinche en Madrid.

Según alegó el propio Cano en la rueda de prensa, estos artistas llegaron a España en el marco de un programa de becas que él mismo montó junto a una escuela de cara a su formación para que pudieran participar en un eventual estreno del espectáculo en México. Inicialmente, la Fundación Casa de México en España y Jana Escuela Internacional de Artes Escénicas, quien colabora con Malinche The Musical Spain, firmaron un convenio para ofrecer tres becas a estos jóvenes por un periodo no mayor a un año.

"En esta convocatoria Fundación Casa de México en España se asegura que los estudiantes beneficiados del Programa Becas Fundación Casa de México cumplen con todos los requisitos legales", señala la institución en un comunicado difundido tras la detención de Cano. Sin embargo, en la presentación del programa el pasado diciembre se presentó a 20 becarios.

Según explicó ese día la directora de la Fundación, Ximena Caraza, Cano "se puso las pilas" y consiguió otras 17 becas por diferentes vías.

Precisamente ese es el mismo número de denuncias, 17, que aseguró haber interpuesto por la conducta de la Policía durante el interrogatorio de los jóvenes, en los que dice que fueron coaccionados y preguntados acerca de asuntos encaminados a atacarle.