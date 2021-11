Una princesa en 'Bailando con las estrellas'

La versión belga de Bailando con las estrellas ha hecho un fichaje de lujo para su próxima edición: Delphine Böel, o desde hace un año Delfina de Sajonia-Coburgo, la hija extramatrimonial del rey Alberto de Bélgica. La ahora princesa, de 53 años, que entabló una larga lucha judicial desde 2013 a octubre de 2020, en que por fin fue reconocida como hija del rey emérito de los belgas, donará el dinero que recaude en este programa de televisión a Make a Wish, que trata de cumplir los deseos de niños que están enfermos.

Danse avec les stars, que así se llama el homólogo belga de Bailando con las estrellas, concursará junto al bailarín profesional Sander Bos y ha reconocido al medio belga Sudinfo que le "aterroriza" salir en televisión, aunque tras haberlo pensado "durante mucho tiempo", ha decidido emprender este proyecto profesional. Lo ha hecho precisamente por la importante contribución benéfica que prevé hacer a un fin tan loable. "No soporto ver a los niños con enfermedades graves perder su infancia, y también me siento mal por las familias que tienen que vivir estos momentos duros. Nuestro compromiso es conseguir que los niños se olviden por un momento de que están enfermos y de que puedan ser niños normales", ha manifestado al respecto.

Ya lo dijo a principios de octubre de 2020 en la rueda de prensa tras darse a conocer que los tribunales le habían dado la razón y que a partir de ese momento podría usar el título de princesa. "No voy a ir por la calle diciendo que me llamen princesa. Aún así, si hay alguna organización benéfica o alguna asociación que me necesita y cree que eso puede ayudar, estaré feliz de hacer algo bueno con ello".

Aunque será la primera vez en la historia que una princesa europea participe en un programa de estas características. El debate está abierto y hay opiniones para todos los gustos: los que creen que el nuevo estátus de Delphine debería hacer que rehusase ofertas de este tipo, y los que opinan que siempre que sea por un fin solidario es positivo.

El pasado mes de julio Delfina de Sajonia-Coburgo participó por primera vez en las celebraciones por el Día Nacional de Bélgica en compañía del resto de la familia real y como miembro de pleno derecho invitada por el rey Felipe. Su presencia eclipsó en cierta forma la participación de la heredera al trono, la princesa Isabel, por primera vez en el tradicional desfile militar.