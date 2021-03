La reacción de Rocío Flores a las declaraciones de su madre en Rocío: Contar la historia para seguir viva era la gran incógnita tras emitirse el documental en Telecinco. Y la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se ha pronunciado, aunque sea a través de un vídeo que ha difundido en las redes. En él, denuncia que la dirección del programa no la dejó entrar en directo tras llamar por teléfono para expresar su opinión.

"Os hago este vídeo con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer (por el lunes), con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa para explicar algo y tender un puente. Una vez más, no se vio oportuno, no se me dejó. Hago este vídeo para que la gente entienda un poco el por qué no me he pronunciado", explica la joven a sus seguidores en su cuenta de Instagram.

A pesar del sentimiento que Rocío Carrasco ha intentando trasmitir a través de este documental sobre la relación con sus hijos, Rocío Flores deja claro una vez más que ella sí que está dispuesta a tener un acercamiento con su madre a pesar de sus duras palabras hacia Antonio David.

"Yo creo que hay un momento en el que la familia se tiene que apoyar y unir. Eso es lo que yo he vivido y ha sido tan maravilloso, que me gustaría conseguir las mismas cosas que mi abuela Rocío. No sé si lo conseguiré, pero hasta ahora no llevo mal camino". Estas eran las palabras de Rocío Jurado en un plató de televisión el año 2003.

Tres años más tarde falleció, y con ella se fue la unión de su clan. La prensa rosa lleva un cuarto de siglo hablando de los enfrentamientos en el seno de esa familia que antaño permaneció unida. José Ortega Cano en prisión; Rocío Carrasco alejada de todos sus familiares, sin tener contacto con sus hermanos, sin tener relación con sus hijos; Rosa Benito se ha divorciado de Amador Mohedano. El estreno de la docuserie de Rocío Carrasco ha sacudido a los espectadores y a las redes sociales. Llorando desconsolada, casi sin poder hablar e hiperventilando, la hija de La más grande ha relatado el infierno vivido con Antonio David Flores durante su matrimonio y los episodios de maltrato físico y psicológico.

Sálvame está siguiendo estos días los pasos de la joven, de 24 años, y la ha notado "completamente abatida". "Ayer (por el lunes) aguantó más el tipo, pero hoy tenía peor cara, lo está pasando mal. Le he dado las gracias, se ha roto, ha arrancado el coche y casi se pone a llorar", relató el reportero Sergi Ferré.

Numerosas fuentes han apuntado que ahora se explican lo que Rocío Flores dijo a su padre, cuando éste se encontraba participando en GH VIP en 2019. Su hija le pidió que "aflojase" con su progenitora "por ciertas cosas que han pasado"; se refería, ahora encajan todas las piezas, al intento de suicidio de Rocío Carrasco. Cierta vez, no obstante, también le animó a seguir en el concurso porque "las cosas están bien, están mejor que nunca fuera".

El resto del miembros de la familia Jurado se han pronunciado también, algunos en platós y otros frente a los micrófonos de los reporteros, acerca del polémico documental. José Ortega Cano, quien el lunes comentó que no había visto la televisión porque tenía la tensión alta, defendió su historia de amor con la cantante. Se casó "enamoradísima de mí y yo de ella, y fuimos muy felices. No me parece justo que se hable lo contrario en los medios".

Amador Mohedano, por su parte, ha comentado que si su sobrina lo llamase, "iría hoy mismo".

"A mí me conmovió Rocío, me transmitió mucho dolor (...) no tenemos que tener miedo, tenemos que tener fuerza, el miedo es lo peor", señaló Rosa Benito en el programa Ya es mediodía.

La mujer de Antonio David, Olga, cerró su contrato con 'Supervivientes' horas antes del documental

Antonio David Flores se queda más solo que nunca. Más aún teniendo en cuenta la jugarreta que ha hecho Telecinco a su mujer, Olga Moreno, cerrando su participación en Supervivivientes antes de esta tormenta mediática precisamente para que no pudiera renunciar a ir, ni subir su caché.