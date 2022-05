¿Habrá reconciliación entre 'El Cordobés' y su padre?

Las posturas se acercan entre Manuel Díaz El Cordobés y su padre Manuel Benítez. La lucha encarnizada durante muchos años para que se reconociera la paternidad podría haber llegado a su fin. Padre e hijo han tenido varios encuentros para limar las asperezas que les han tenido enfrentados todo este tiempo. Los problemas de salud de Manuel Benítez habrían sido el detonante del cambio de actitud con su hijo.

Las citas para solucionar los problemas existentes se han producido en la más estricta intimidad. Manuel Díaz El Cordobés y Manuel Benítez se han visto por última vez en la finca que tiene el padre en Palma del Río. Tras intercambiarse mensajes de texto, ambos mantuvieron una reunión que puede ser el principio de una reconciliación que hace unos años no tenía visos de llegada.

Padre e hijo han mantenido varios encuentros y el panorama ha cambiado por completo. Hace unos días el diestro ante las preguntas de la prensa se mostró cauto. “Yo estoy tranquilo. Estoy feliz y haciendo las cosas con calma”, afirma. El torero ha sido muy prudente con la posible reconciliación, al igual que su padre, que no se ha pronunciado al respecto. No obstante, Manuel Díaz está viviendo una de sus mejores etapas a nivel personal, reconociendo que ha tenido lugar un acercamiento, pero que el asunto hay que tomárselo con mucha calma. “Son momentos para echarle cabeza para que no se estropeen”, dijo.

En la reciente Feria de Sevilla ha corrido el rumor de que Manuel Benítez aparecería públicamente en una plaza para apoyar la carrera de sus dos hijos, Manuel y Julio. El comentarista taurino Manolo Molés ha declarado que Manuel Benítez a sus 86 años no está para torear, pero sí podría acudir a la plaza para mostrar su apoyo público a sus dos hijos y escenificar la ansiada reconciliación con Manuel Díaz. “Veo más su presencia en la plaza en un callejón y un brindis de sus hijos al padre y maestro”, apunta. Por su parte, Julio ha mostrado su sorpresa ante la posible aparición conjunta en una plaza de toros. ”Ni Manuel ni mi padre me han dicho nada del tema, pero si lo han hablado se lo han quedado para ellos… Ojalá fuera así”, asegura.

En abril de 2016, una sentencia declaraba que Manuel Díaz era hijo legítimo de Manuel Benítez. Pese a ello, el torero no cambió sus apellidos y reconocía que a él le bastaba con la verdad de su madre. “Yo no necesitaba que un juez me lo dijera. No necesitaba nada porque todo lo que tengo en la vida me lo he ganado con mi esfuerzo”, comentaba. Por aquel entonces Manuel tenía 47 años y su padre 80.

Ya anteriormente, Manuel se acercó a su hermano Julio. Ambos han compartido festejos taurinos, como el que tuvo lugar en 2017 cuando los dos hermanos torearon juntos en Palma del Río. En ese momento Manuel Benítez no hizo acto de presencia en la plaza. Ahora la situación es bien diferente y se apunta a la plaza de toros de Osuna como posible lugar del reencuentro familiar.