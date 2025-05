Una renovada versión de freidora de aire, con ventana para ver la cocción

La firma MasterPRO acaba de lanzar la freidora de aire Rocket Cyclone 500, que mejora las cualidades de este reciente electrodoméstico para cocinar de forma más saludable, rápida y eficiente sin renunciar a los sabores. Una de sus novedades es una ventana de visión superior, que permite controlar el proceso de cocción sin necesidad de abrir la cesta, asegurando resultados perfectos en todo momento sin hacer parones. Tiene una capacidad de 5 litros para raciones familiares.

Es ideal para hogares de 1 a 4 personas, permitiendo preparar desde comidas completas hasta aperitivos de manera sencilla. Su panel digital táctil ofrece acceso a 8 programas automáticos (patatas fritas, carne, pollo, pescado, repostería, marisco, bizcochos y verduras), además de una función DIY (Do It Yourself) para personalizar la cocción según las preferencias.

Gracias a la tecnología 360º Air Cyclonic Technology, el aire caliente circula de forma uniforme, logrando platos crujientes por fuera y jugosos por dentro en menos tiempo. Esto, combinado con una potencia de 1500W, reduce notablemente el consumo energético frente a hornos tradicionales, permitiendo un ahorro en la factura de la luz.

Además, su revestimiento antiadherente fabricado sin PFAS garantiza una cocción segura y sin tóxicos, mientras que su diseño incluye doble protección y sistema contra sobrecalentamiento, junto con carcasa y mango de tacto frío, haciendo de esta freidora una opción segura y práctica.

La Rocket Cyclone 500 también está pensada para el día a día: su cesta es apta para lavavajillas, facilitando la limpieza y ayudando a mantener la cocina impecable tras cada uso. Este electrodoméstico permite una experiencia culinaria moderna, saludable y deliciosa.