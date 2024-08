Los requisitos que debes cumplir para conquistar a la ex de Risto Mejide

Natalia Almarcha saltó a la fama tras conocerse su relación sentimental con Risto Mejide. Su romance ha estado marcado por las continuas idas y venidas, con momentos inolvidables como el concierto de Ricky Martin en Starlite Occident o el desencuentro que tuvieron en Sevilla que fue el desencadenante de su última ruptura, y a la postre parece que la definitiva.

La farmacéutica sigue adelante con su vida, mostrándose muy activa en las redes sociales, donde ha protagonizado una interacción que ha llamado la atención de sus seguidores. La joven valenciana ha publicado en una story de Instagram el mensaje de uno de sus seguidores que decía lo siguiente: “Natalia, ¿a mí no me contestas porque no tengo la cartera llena o qué?”. Una indirecta por la que ha tenido que salir al paso para aclarar su postura ante tal acusación.

“No contesto a ningún chico porque no quiero dar pie a nada. El nivel económico me da bastante igual, me gano bien la vida con la farmacia para que no le falte de nada a mi pareja. Lo mismo pienso del físico, pero es que ahora estoy muy bien”, ha aclarado sobre su estado sentimental.

La 'story' con la serie de requisitos para conquistar el corazón de Natalia Almarcha. / INSTAGRAM

Eso sí, Natalia no se ha quedado ahí, y ha lanzado una serie de requisitos que debe cumplir su futura pareja. Se trata de 22 exigencias, algunas de ellas bastante llamativas. “Tenga un mínimo de cultura. Tenga estudios. Le guste la música clásica. Toque instrumentos. Le guste ir conmigo a museos de historia y arte. Le gusten las películas en blanco y negro (yo no veo otra cosa). Pinte o tatúe. Le gusten los perros. Sepa escribir sin faltas de ortografía. Que sea estable, dedico muchas horas al trabajo y necesito saber que tengo paz en casa. Sepa dialogar sin que pierda las formas. Me trate bien. Sea leal. Sea fiel. No salga de fiesta. No beba. No fume. Juegue conmigo al golf. Maduro. Sepa escuchar. Le guste viajar. Sea cariñoso. Entonces será el momento de preocuparme. Hasta entonces prefiero centrarme en mí”, ha sentenciado.