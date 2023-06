Natalia Almarcha, la ex de Risto Mejide, le lanza un zasca por su desdén

La farmacéutica Natalia Almarcha no quiere la fama a toda costa pero sí dejar las cosas claras a raíz de la reacción de su ex, Risto Mejide, que ha encontrado un escollo más grande de lo que preveía en esta ruptura posterior a la marcha de su ex esposa, Laura Escanes.

El conductor de Todo es mentira, una de las personas que genera más reticencias en toda España, decía callarse sobre su corazón roto pero sin callarse. Su ex le acusaba de ser infiel y él no iba a dar su versión.

Natalia ha reaccionado y ha desvelado además que aunque se dio a conocer su relación en diciembre, estaba con Risto desde finales del pasado año. "Primero, quiero decir que tengo la conciencia súpertranquila porque desde que empezamos a principios de diciembre es una relación en la que yo lo he dado todo, ningún mal trato hacia esa persona, no se me puede sacar desde esa fecha ninguna conversación fuera de tono con ningún tío, he tenido que exponerme más de lo que me hubiese gustado, no he buscado ningún interés económico, he tenido que soportar críticas muy duras", ha precisado de forma explícita la farmacéutica, alejándose de cualquier polémica añadida que quiera sacar a la palestra Risto.

Sobre quien ha sido su novio asegura que le ha "defendido siempre a capa y espada incluso sin argumentos, y lo seguiré haciendo. Pero tampoco puedo permitir que hoy todo el mundo me pregunte que qué he hecho yo para dejarme tan mal en el texto que se publica. No me lo merezco. Y menos con el trato impecable que he tenido hacia él", protesta.

"Podría perfectamente utilizar este medio para dar mi versión en lugar de tener que defenderme y... No. Y también pido respeto para mí por parte de la prensa, es ilegal publicar contenido privado de una persona que tenía cerrado su Instagram y manipularlo para crear conflictos", acusa a medios y cronistas por haber aireado sus asuntos en dicha cuenta que tenía 'capada' a curiosos.