El Sevilla Atlético es equipo de Primera RFEF tras empatar con el UCAM (1-1)

Con un final algo esperpéntico porque desde el minuto 85 no se jugó a la pelota y hubo casi 10 minutos de armisticio, hasta la eclosión jubilosa del minuto 94, el Sevilla Atlético se proclamó campeón del Grupo IV de Segunda RFEF y consiguió el ascenso directo a la Primera RFEF con una jornada de antelación tras empatar a un tanto con el UCAM Murcia. Fue en un partido extraño, muy intenso al principio y muy relajado al final, cuando el empate les valía a los dos contendientes para sus respectivos objetivos. En el caso de los murcianos, clasificarse para para la Copa del Rey.

El filial, espoleado por un graderío lleno, salió determinado a tomar por sí mismo lo que creía suyo por méritos propios. La elevada intensidad de los futbolistas de Jesús Galván se puso de manifiesto con un primer córner a los 30 segundos forzado por Musa. En el minuto 3 Manu Bueno dio un primer aviso con un derechazo cruzado de primera tras el rechace de un segundo córner. Y Zarzana tuvo una primera gran ocasión tras un demarraje con bicicleta y disparo desviado. Las intenciones estaban claras. Pero el UCAM Murcia también quería decir su palabra.

El equipo universitario avisó también en unos primeros minutos de mucha ida y vuelta. Justo antes de la ocasión de Zarzana, en el minuto 6, Jorge probó con un disparo desde la frontal que salió desviado por muy poquito a la izquierda de la portería defendida por Matías Árbol. Llegaron varias llegadas murcianas a balón parado, como otro disparo alto tras un rechace de Ramón Blázquez. Y poco después replicó el filial por medio de Ramón Martínez y su cabezazo besando el larguero en un córner (7').

El golazo de Manu Bueno

Había partido y justo después de que llegara la noticia del gol del Águilas de penalti al Yeclano marcó Manu Bueno con un derechazo potente y recto al segundo palo (15'). El jerezano disparó con su pierna menos buena tras recortar hacia dentro desde el carril del 10, casi en la frontal. Tal fue su determinación.

El UCAM empezó a emplearse con cierta dureza. El ex canterano sevillista Víctor Mena le hizo una entrada dura a Manu Bueno que terminaría lesionando al mediocampista jerezano. Intentó seguir, pero no pudo. Hubo más fricción y entradas subidas de tono. Jesús Galván fue expulsado por protestar tras otra entrada llegando muy tarde de Fer Pina a Darío que se quedó en simple amarilla... Entretanto llegaron clarísimas ocasiones para el filial con alguna por medio del UCAM.

Clarísimas ocasiones antes del descanso

Primero fue Capi en el minuto 38. Robo y eslalon con zurdazo mordido ante el meta del UCAM, con Zarzana solo a su izquierda. Luego cabeceó alto Hormigo un gran centro al segundo palo de Darío (46'+). Dos minutos después fue Zarzana quien robó un balón en campo propio y cruzó el campo contrario en solitario junto a Capi pero disparó a bocajarro sobre el meta Miguel Serna. Y por fin Mateo, tras otro robo de este filial tan hambriento, se plantó en la frontal y, con Musa solo a su derecha, optó por un derechazo que se estrelló en la cruceta (49'). El Sevilla Atlético había merecido algún gol más.

El empate del UCAM

Pero el UCAM seguía muy metido en el encuentro y tras la reanudación Jorge García de nuevo tuvo una clara ocasión. Ahora fue tras un ataque continuado que concluyó con su disparo de rosca desde la frontal. Su zurdazo se estrelló en el larguero de la portería sevillista (49').

Y poco después llegó el empate en otro ataque desde la derecha que concluyó en córner. A la salida del mismo, cabeceó forzado Alonso al larguero y el rechace le cayó expedito a Fer Pina para que rematase a la red de cabeza (52').

La tensión empezó a mascarse con el empate del Yeclano en Águilas pasada la hora de juego, cuando el Sevilla Atlético reaccionó tras un primer cuarto de hora de sufrimiento ante los ataques del UCAM.

El paradón de Miguel Serna a Capi

Con los cambios se templó un poco el partido y se equilibró en cuanto a llegadas, cada vez más aisladas entre faltas e interrupciones. Hubo una clarísima que debió subir al marcador por lo bien ejecutada que estuvo la jugada entre Isra y Hormigo, a cuyo centro preciso al punto de penalti replicó con un remate a contrapié Capi con marchamo de gol, pero Miguel Serna hizo en un salto felino una parada a una mano espectacular junto a la línea. Era el minuto 74 y quedaban 20 minutos de emoción al menos.

Y fin a las hostilidades

Pero la emoción fue disminuyendo entre más interrupciones y alguna que otra extraña decisión arbitral. Palencia Cerdeño no concedió nada al filial y sí fue permisivo con ciertas acciones agresivas de los murcianos. Lo peor fue que no dejó entrar a Sergio Martínez en el minuto 85 cuando se retiró lesionado Rivera, que había sido atendido en el césped por problemas musculares. Hasta el minuto 91 no entró su sustituto porque en todo ese tiempo ambos equipos firmaron las paces. El Sevilla Atlético tocaba y tocaba en campo propio sin que presionara el UCAM. Y cuando la recuperó el equipo católico, tanto de lo mismo: tocar y tocar y dejar que pasaran los minutos, con el filial con un jugador menos mientras el árbitro correteaba por el campo sin saber bien qué pasaba.

Así ha sido el momento en el que el Sevilla Atlético se ha convertido en equipo de 1ª RFEF y en campeón de liga. Explosión de alegría ante los más de 7.000 aficionados presentes en el Jesús Navas #SAT #SevillaFC @diariosevilla pic.twitter.com/lBudrU7y3Q — Pablo Pintinho (@PabloPintinho) April 28, 2024

Así pasaron los minutos y así, sin hostilidades tras un partido que había sido muy intenso y con faltas e interrupciones y tarjetas (hasta Galván fue expulsado), terminó un partido que certificó el ascenso merecidísimo a este filial que es justísimo campeón. El Yeclano empató también y el punto le bastabna a este equipo al que le sobró hasta la última jornada. La próxima temporada será de Primera RFEF y bien que lo celebraron los chavales de Jesús Galván con una dedicatoria especial a Lulo Dasilva, que se perdió el brillante final de temporada por una grave lesión.