Historia de la Romería del Rocío y lo que tienes que saber si estás en Sevilla estos días

La Romería del Rocío, es una celebración popular y religiosa que tiene lugar el fin de semana del domingo de Pentecostés en la aldea de Almonte, en Huelva. En 2024 este festejo tendrá lugar del 17 al 20 de mayo aunque muchas de las hermandades que provienen de lugares más lejanos, como Sevilla o Granada, inician su peregrinación días antes para llegar durante la jornada del 17 de mayo a la aldea almonteña.

Aunque esta fiesta tenga lugar el lunes después del domingo de Pentecostés no siempre se ha celebrado en estas fechas ya que hasta el siglo XVII se celebraba el 8 de septiembre. En 2023 la romería fue declarada bien de interés cultural.

El origen de la romería

Cuenta la leyenda que en el siglo XV un hombre mientras estaba cazando en el término almonteño conocido como la rocina, encontró la imagen de la virgen junto a un árbol después de haber cruzado unas zarzas. Desde entonces comenzaría una historia de culto hacia dicho imagen de la que se tiene constancia por escrito por primera vez en el año 1335, a la que se nombró como "Santa Maria de las Rocinas".

La primera vez que se llama a esta Virgen como del "Rocío" es en un documento del Ayuntamiento de Almonte del 25 de abril de 1653.

De hecho, el origen documentado de la Romería del Rocío data, precisamente, del año 1653, cuando la localidad de Almonte nombró patrona a la Virgen del Rocío antes conocida como Virgen de las Rocinas. Por aquel entonces la fiesta en honor a la Virgen del Rocío duraba solo un día e incluía una misa solemne, un sermón y la procesión con la imagen de la Virgen.

No es hasta 1677 cuando aparecería documentada la primera Hermandad Filial del Rocío, que sería la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda. Tras esto serían cinco las Hermandades Filiales Fundacionales que hacían la peregrinación anual hacia la Ermita de la Aldea del Rocío (Villamanrique de la Condesa, Pilas, La Palma del Condado, Moguer y Sanlúcar de Barrameda). Desde entonces es la Hermandad Matriz del Rocío la encargada de administrar y organizar tanto los cultos como la propia Romería del Rocío.

La Virgen del Rocío recibe el nombre de la Blanca Paloma como referencia a la trascendencia de la Fiesta de Pentecostés, venida del Espíritu Santo a la Virgen y los Apóstoles representado por una paloma.

Hermandades filiales de Sevilla

En la actualidad hay más de 120 hermandades filiales que hacen la peregrinación del Rocío, muchas de ellas procedentes de Sevilla. Además de estas hay 48 que no son filiales, es decir que son reconocidas como hermandad por la Diócesis correspondiente, pero aún no han sido nombradas por la Matriz de Almonte como filial, un proceso que no tiene una duración concreta.

De todas las filiales hay seis que proceden de Sevilla, convirtiéndose en la ciudad que peregrinan a la aldea con más filiales. Las corporaciones que acuden cada año a la romería del Rocío desde Sevilla capital son, por orden de antigüedad, Triana, Sevilla, El Cerro del Águila, Sevilla Sur, la Macarena y la Castrense.

Además de éstas, más de 40 hermandades son de la provincia de Sevilla. Entre ellas destaca la de Villamanrique de la Condesa, que es la más antigua, y la de pueblos como Gines, Umbrete, Pilas, Coria del Río o Bolillos de la Mitación. La mayoría de ellas provienen de los municipios del Aljarafe, en los que hay una larga tradición respecto a esta festividad.

Fechas de salida para 2024

Las primeras hermandades que salen en peregrinación de la provincia de Sevilla son las de Écija y Osuna, que lo hicieron el sábado, día 11 de mayo. Las demás lo hacen simultáneamente hasta que el próximo viernes inicie su camino la Hermandad de Villamanrique, que es la última en salir.

La jornada clave de esta semana se dará el miércoles, ya que salen importantes hermandades como la de Triana, Sevilla, El Cerro del Águila y la Macarena.