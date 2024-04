Jesús Galván: "Ha sido mi primer ascenso como entrenador y es una liberación grande"

Jesús Galván, a pesar de su expulsión, estaba radiante, como no podía ser de otra forma, al haber consumado su Sevilla Atlético el muy meritorio ascenso directo a la Primera RFEF. El filial sevillista se aseguró el primer puesto del Grupo IV con una jornada aún pendiente. Así se expresaba con el corazón muy palpitante, la voz rota, bajo el sonido festivo de la numerosa afición sevillista: "Es un triunfo de lo que es trabajar en familia. Ha sido una liberación grande, una satisfacción personal enorme, pues llevo diez años de entrenador y no había conseguido ningún ascenso, aquí lo logro con mi equipo del corazón en el primer año. Un ascenso y con el Sevilla Atlético, no me lo creo".

La unión ha sido la clave: "Lo que más me llevo es que los jugadores se comporten como si fueran hijos tuyos. Ellos son hermanos, se llaman entre ellos "bro". Han estado ocho o nueve meses en play off o primeros".

Quedó impresionado por el ambiente del estadio Jesús Navas antes del partido con el UCAM Murcia: "Cuando he salido al campo a las doce menos cinco no me creía cómo estaba el campo, hemos atraído al público a base de casta y coraje, como dice nuestro himno. En este estadio, con el nombre que lleva, ascender... Lo valoraremos con el tiempo"

No quiere pensar el ex jugador sevillista más que en relajarse y divertirse tras semanas de mucha presión: "Vamos a disfrutar y ya pensaremos en El Palo el miércoles o el jueves.

Los agradecimientos de Del Nido Carrasco

Al lado del técnico, el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco: "Ha sido otro éxito más y me gustaría poner en valor a los responsables de los escalafones inferiores como Agustín López, Marcos Gallego, y el cuerpo técnico del Sevilla Atlético, que tuvo que sustituir a Antonio Hidalgo, al que también le doy las gracias...".

Recuerda el valos añadido del ascenso pensando en la primera plantilla: "Estás más cerca de la Primera cuando hayas que tirar de los jugadores. Son muchas horas de los trabajadores del club sumando sin parar".

Recordó el rector sevillista el contraste con la pasada campaña: "Estábamos luchando por mantener la categoría hace un año, y logramos un milagro ganando los cinco últimos partidos. Hoy ha sido muy bonita la comunión con casi 8.000 sevillistas en el estadio".