Antonio Resines: "Le dije a los médicos 'pegadme un tiro"

Antonio Resines ha asistido a su primer estreno tras su estancia de más de un mes en la UCI tras contagiarse de coronavirus. El actor ha presentado su nueva serie en Movistar+, Sentimos las molestias, que protagoniza junto a Miguel Rellán y se estrena el próximo viernes. Sin pasar por alto lo dramático y traumático de su experiencia, el cántabro ha admitido que algunas veces estuvo a punto de tirar la toalla: "Me quería morir, ya no podía más. De hecho, se lo dije a los médicos: 'Pegadme un tiro de una puta vez… Pero no os preocupéis, dejo ante notario que lo he pedido yo para que no tengáis problemas", ha confesado.

Tanto tiempo estuvo hospitalizado y en coma que su grave situación le hizo perder la conciencia de todo y deliraba insultando a todo aquel que entraba en la habitación, ya fuese un familiar o un enfermero: "Cuando fui consciente, me tiré cuatro días pidiendo perdón a todo el mundo", cuenta.

En una entrevista en El País ha tenido también excelentes palabras para la sanidad pública y los sanitarios de nuestro país: "El problema fundamental de la sanidad no son los trabajadores, son las infraestructuras y la falta de dinero y de personal. Ahora, los que atienden y se dejan ahí la vida te tratan como si estuvieras en un palacio".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Resines (@antonio_resines)

Tras conseguir salir del hospital, Resines tenía una atrofia muscular del 85% que ha logrado ir bajando gracias a su tesón y a la fisioterapia. "En poco tiempo empezó aquello a revertir. Un día te levantas de la cama, vale, das tres pasos. Hoy he hecho cuatro kilómetros. Parando. Muy bien. Me encuentro muy bien", concluyó el actor, que también tiene previsto estrenar en junio una película titulada Orígenes secretos.