El retraso de cinco años que padecen los huesos de Úrsula Corberó

Úrsula Corberó está como una niña con zapatos nuevos. La actriz catalana vuelve a salir a la palestra gracias al estreno de la nueva producción de Netflix, El cuerpo en llamas. La ficción, basada en el crimen de la Guardia Urbana, es el último éxito de la plataforma de streaming. Por ello, la actriz se encuentra en plena promoción de la serie. Las entrevistas forman parte de su rutina diaria en los últimos días, y precisamente en una de ellas ha desvelado un extraño trastorno que padece desde que era pequeña. La confesión ha tenido lugar en La Script, el programa sobre cine y series que presenta María Guerra.

“No lo he dicho nunca porque suena un poco mal. Padezco un retraso óseo de cinco años. Ahora no se nota… Tengo un cuerpo de una de 30 en vez de una de 35”, ha comenzado diciendo.

La actriz, que se dio a conocer con el papel de Ruth en la serie juvenil Física o química, ha ofrecido más detalles del trastorno. “A mí me bajó la primera menstruación con 17 años. Muy fuerte. Es que a mí me empezaron a crecer los pelillos del sobaco a esa edad. Eso hizo que, con 15 años, mis amigas ya utilizaran la XS del Bershka y yo la talla 14 del Xara Kids”, ha contado en el espacio de Movistar Plus+.

Su último trabajo, El cuerpo en llamas, es una ficción que apunta a convertirse en uno de los grandes estrenos de la nueva temporada. En la serie de Netflix, la actriz encarna el papel de Rosa Peral, la encargada de perpetrar el asesinato de su pareja con la ayuda de su amante. Por aquellos hechos Rosa Peral fue condenada a 25 años de cárcel. Corberó ha explicado en el canal de Ibai Llanos que desconocía el suceso y que se tomó como un reto el hecho de interpretar el oscuro personaje de Rosa Peral.

“Me leí tres capítulos. Flipé porque yo no conocía el caso, que es real y es una movida. Pensé que no podía salir muy bien o que podíamos caer en lo amarillista y en la sexualización del personaje, y yo no quería formar parte de algo así. Acepté porque los retos me gustan”, ha asegurado.