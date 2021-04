Rocío Carrasco revela las "autolesiones" de su hija para que ella perdiese su custodia

Liberada y sin miedo. Así cumple este jueves Rocío Carrasco 44 años, un cumpleaños diferente marcado por la emisión del documental sobre su vida. El esperado capítulo 8 al fin ha revelado todo lo ocurrido entre la protagonista y su hija, Rocío Flores. Maltrato físico y psicológico el que narraba Rociíto, todo ello influenciado por su ex marido Antonio David Flores. Junto a la ya comentada paliza de 2012, el episodio contaba hasta dónde era capaz de llegar la niña por quedarse con su padre.

"Dijo que yo la insultaba y la llamaba gorda, que la castigaba con no darle de comer, que alguna vez le he dado un bofetón...", ha contado la hija de Rocío Jurado sobre todas las mentiras que el ex colaborador de Sálvame utilizó para que el juez le quitara la custodia de su hija. Sin embargo, no fue así. Una buena noticia que se dio la vuelta por la reacción de la niña, que entonces contaba con unos 15 años: "De ahí salí llorando y no de felicidad. La niña ya había sufrido algún episodio de hacerse daño a sí misma", narró la madre entre lágrimas.

-Rocío Carrasco: “Después de agredirme, mi hija sacó un móvil y dijo: Papá, ya está hecho”Esto es de ser muy fría y calculadora #RocioVerdad8 pic.twitter.com/GdNseNnFEC — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) April 28, 2021

Antonio David le regaló un móvil para que fotografiara documentos privados

Ese día en el juzgado, el ex miembro de la Guardia Civil se llevó a su hija al baño y le regaló un teléfono móvil. Dispositivo que ella utilizaría más adelante para fotografiar documentos personales de su madre, según narró Rocío Carrasco este miércoles. Ella misma pilló a su hija haciendo esas fotos en su despacho. Una "reprimenda" que se magnificó más tarde para que también se volviese en su contra.

Ataques de ansiedad por la agresividad de Rocío Flores

Esta fue solo una de las muchas situaciones difíciles que le tocó vivir con sus dos hijos, sobre todo después de estar en casa de Antonio David. Una "agresividad" que provocaba ataques de ansiedad a Rocíito, tal y como ha confesado en el documental.

Los famosos 11 minutos suprimidos

De este último episodio, titulado Miedo, finalmente se han eliminado 11 minutos por petición expresa de Rocío Carrasco, para "proteger" a su hija Rocío Flores, quien horas antes había pedido en El programa de Ana Rosa que se emitiera el capítulo íntegro.

Carlota Corredera responde a la petición de Rocío Flores sobre emitir la parte eliminada del documental que narra la espeluznante paliza de la hija a su madre #RocíoVerdad8 pic.twitter.com/4wREkrgGzl — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 28, 2021

La presentadora, Carlora Corredera, introducía la nueva entrega este sobre los "malos tratos que Rocío Carrasco sufrió por parte de su hija de 15 años", "el brazo ejecutor de su verdugo", Antonio David Flores, instando a la nieta de Rocío Jurado a que reserve ese tema: "Nos tienes a tu disposición, pero en la intimidad", le dijo. "Hay detalles que son muy duros pero que no alteran el relato general. Y tanto Rocío Carrasco, como la dirección del documental, han decidido no emitirlos para proteger públicamente a su hija Rocío Flores. ¿Es necesario contar las veces que la cabeza de Rocío fue golpeada contra la pared? ¿Queremos escuchar la descripción detallada de las horas previas a su ingreso en el hospital con múltiples lesiones? Nosotros no y ella tampoco", ha señalado Corredera.

"Hay un brevísimo momento en el episodio en el que se entiende que Rocío Flores se da cuenta de que su padre la está manipulando. Curiosamente, es el único momento en que su madre se atreve a enseñarle un correo electrónico que lo prueba. Ojalá lo que se cuenta esta noche ayude a construir un futuro distinto. Y, en cualquier caso, y me dirijo a ti, Rocío Flores: si quieres ver los fragmentos eliminados, nos tienes a tu disposición cuando quieras para mostrártelos en la más absoluta intimidad, fuera de las cámaras".