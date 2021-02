Rosalía se cae de la 'Super Bowl'

Las actuaciones en el descanso de la Super Bowl generan tanto o más interés que el propio encuentro en sí. En este contexto, siempre se abren cuestiones e incógnitas sobre quiénes serán sus participantes. Uno de los nombres que más sonaba era Rosalía.

La catalana está en la cresta de la ola y acaba de estrenar colaboración con The Weeknd, el tema Blinding Lights, por lo que no sólo se apostaba que iba a ser una de las sorpresas del descanso en el Raymond James Stadium de Tampa, sino que se daba por hecho. Finalmente sus fans tendrán que esperar a otra edición.

Según informa Tiramillas citando fuentes cercanas a la cantante, Rosalía no actuará finalmente en la Super Bowl. Habrá que esperar a ver a un español actuar en el evento más multitudinario del deporte mundial, al menos en términos de audiencias televisivas, por segunda vez en la historia. Enrique Iglesias fue el primero (y de momento único) en actuar en el descanso de la Super Bowl del año 2000, cuando interpretó Celebrate the Future Hand in Hand junto a Christina Aguilera.

Por las limitaciones debido a la pandemia, el de este año será un espectáculo muy diferente. Miley Cyrus, por ejemplo, realizará un concierto a través de la plataforma TikTok, antes de dar paso al propio The Weeknd, cuya presencia sí está confirmada al cien por cien en esta Super Bowl LV que enfrentará a Kansas City Chiefs, vigentes campeones liderados por Patrick Mahomes, con Tampa Bay Bucaneers, comandados por el legendario Tom Brady.