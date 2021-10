Canales Rivera desvela su mayor secreto

La casa de Secret Story ha aportado un sorprendente dato sobre la familia Rivera, algo que nadie sabía hasta el momento. Canales Rivera, concursante del reality de Telecinco, ha confesado que hizo caso omiso a la última voluntad de su abuelo, Antonio Rivera, con el fin de favorecer a su madre, Teresa Rivera, en su herencia. "Cambié el testamento de mi abuelo sin su aprobación", reconoció Canales en el programa.

El torero explicó lo sucedido cuando los habitantes de la casa analizaron su trayectoria en 'La curva de la vida'. "Él me quería dar todo a mí. Estaba malito y no tenía testamento. Le dije que se tenía que organizar y que no podía seguir así", arrancó, no pudiendo evitar emocionarse al recordar la historia. "Él siempre me decía: 'Con lo que yo tengo no tienes que torear más. No os va a hacer falta nada a vosotros'", recordó, y también explicó que había sido su madre sola quien cuidó de su abuelo en sus últimos momentos.

Ante esa situación, Canales tomó una decisión. "Cuando fuimos a la notaría, el nombre mío lo cambié por el de mi mamá", comentó. El diestro explicó que tanto su progenitora como sus hermanos conocen la historia.

Con el plató completamente sorprendido, y su madre, Teresa Rivera, asistiendo al emotivo momento minutos antes de reencontrarse con él, Canales evocó a su abuelo con mucha ternura. "Yo no lo recuerdo, yo lo llevo dentro. Me siento como una continuación suya. Intento seguir aprendiendo de las cosas que decía y cómo las decía", confesó el primo de Cayetano y Francisco Rivera, quien siempre mantuvo un vínculo muy especial con el padre de Paquirri.