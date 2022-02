¿Se han separado Malú y Albert Rivera?

Los rumores de separación de la pareja formada por Malú y Albert Rivera son cada vez más fuertes. El programa Viva la vida ha comentado este domingo que la ruptura entre la cantante y el ex político es ya un hecho tras meses de crisis sentimental.

Malú y Rivera, que llevan tres años juntos y tienen una hija en común, la pequeña Lucía, llevan meses intentando superar sus diferencias, pero este objetivo parece que no ha fructificado y finalmente han tomado la decisión de tomar caminos distintos.

Tal y como ha desvelado el programa de Telecinco, la primera señal de ruptura es que Malú ya no sigue a Albert Rivera en sus redes sociales. Sea como sea, es cierto que hace tiempo que no se les ve juntos en público. El espacio también sostiene que Malú, en sus frecuentes viajes a su localidad natal, Algeciras, nunca acude con Rivera. Frecuentemente acompañada por su madre y sin su hija, Viva la vida asegura que no hay rastro del ex líder de Ciudadanos en estas visitas. Ella, además, luce un aspecto un tanto desmejorado, más delgada, quizás debido a preocupaciones recientes. "Siempre viene sin él, está muy delgada y muy desmejorada", dicen fuentes del programa que conduce Emma García.