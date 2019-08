Sergio Ramos y Pilar Rubio celebran siete años de amor

Sergio Ramos y Pilar Rubio han celebrado su séptimo aniversario con una espectacular cena a la luz de las velas.

La pareja disfrutó de una mágica velada en la que compartieron un rico menú elaborado por el chef Dani García, el mismo que se encargó del catering de su boda. "Ayer por la noche tuvimos una cita celebrando siete años de amor tocando las estrellas", ha escrito la presentadora en una publicación que hizo en Instagram con una foto similar a la que también difundió su marido.

Cuando falta poco para que Amazon Prime Video estrene su documental, el capitán de la Selección Española de fútbol y la colabora de El hormiguero 3.0 han puesto con estas románticas fotos el broche de oro a un verano de viajes exóticos y de descanso con la familia, tras su multitudinaria boda en Sevilla el pasado 15 de junio.

El futbolista ha desvelado en la revista Esquire, a la que ha concedido una entrevista con titulares de lo más llamativos en su número de septiembre, que llevaba soñando con su actual mujer tres días seguidos y por eso decidió llamarla para conocerla. "Decidí enviarle un mensaje", ha contado Sergio, que ha confesado que en ese momento "veía a Pilar inalcanzable". "Pensé: lo peor que me puede pasar es que no me conteste al Whatsapp. Así que conseguí su teléfono, lo hice… ¡y respondió!". Ese primer mensaje se envió una mañana del verano de 2008 durante sus vacaciones en Sevilla, en la casa de sus padres. Pilar aceptó la propuesta y, al parecer, se dejó conquistar. "Pilar me ha dado equilibrio. Somos el tándem perfecto", dice un enamorado Sergio Ramos.