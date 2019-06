Shakira compareció el jueves frente a la Justicia española. La cantante no ha sido capaz de evitar lo que tanto temía: acudir a los tribunales. Pero esta vez no tenía nada que ver con el supuesto plagio de su canción La bicicleta ni con otro asunto de su carrera musical; el tema era económico. Una visita que trajo consigo una gran expectación por parte de los medios, agolpando a decenas de fotógrafos a las puertas de los juzgados de Esplugues, en Barcelona. Pese a que la colombiana sí que cumplió con su obligación de personarse para prestar declaración, en su vista ha desafiado la orden de los magistrados. Un pulso que tiene que ver con su llegada a los juzgados, desobedeciendo la orden expresa de entrar por la puerta principal.

Según comunicó el portavoz del Tribunal de Justicia de Cataluña, Shakira debía entrar por el acceso principal. Requerimiento que no ha respetado la artista, dado que entró a los juzgados desde una plaza de aparcamiento que está situada en un terreno anexo al edificio y que ha alquilado recientemente. No cabe duda de que Shakira quería evitar a toda costa que los medios de comunicación pudieran captar su llegada. Imágenes que existen, pero no con la calidad que todos esperaban. Sólo se pudo ver fugazmente su figura a través de unos cristales. Esto lo ha conseguido desarrollando toda una estrategia que parece haberle salido bien. La intérprete de Waka waka iba acompañada de sus asesores y abogados, todo un séquito de personas que se afanaron en ocultar a la de Barranquilla cuanto pudieron.

En su declaración ante la jueza por seis delitos de presunto fraude a Hacienda, la cantante explicó que fijó su residencia en España en 2015, tras escolarizar aquí a su hijo mayor, Milan, a finales de 2014. Antes, según su versión, viajaba por todo el mundo por sus compromisos profesionales y sólo se acercaba a Barcelona de forma esporádica por su relación sentimental con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. "Era una nómada", argumentó. Así pretende rebatir los argumentos de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria de que antes de 2015, en concreto entre 2012 y 2014, permaneció en España como mínimo los 183 días que establece la ley para considerar que una persona es residente habitual en nuestro país y debe pagar sus impuestos aquí.

Shakira mostró su extrañeza también por tener que declarar, pues ya ha pagado unos 20 millones de euros de 2011 y ha depositado otros 14,5 para saldar el resto de la deuda ahora reclamada por el fisco. En todo caso, recalcó que siempre actuó siguiendo los criterios de sus asesores, a los que en cierto modo ha echado la culpa de su morosidad.

Luz Barreiro es la magistrada encargada del caso, junto a la fiscal Carmen Martín. Una mujer que admitió a trámite la querella de la Fiscalía en el mes de febrero y que tiene entre manos algún que otro conflicto legal mediático. El divorcio entre Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana es, curiosamente, uno de los casos que lleva en la actualidad.

Como para restar importancia a sus problemas con Hacienda, pocas horas antes de comparecer ante la jueza Shakira compartió en sus redes sociales una foto de su última campaña publicitaria para la firma de joyas Pandora. ¿Desafío o coincidencia?