Susana Molina confiesa sus sensaciones al revivir su paso por ‘La isla de las tentaciones’

La isla de las tentaciones ha marcado un antes y un después en muchos de los participantes del reality de Mediaset. Con la emisión de El verano de las tentaciones, Telecinco está recordando los momentos más icónicos de uno de sus formatos más vistos, con una especial incidencia entre el público joven. Una de las concursantes de la primera edición fue Susana Molina, que se presentó al programa para poner a prueba su relación con Gonzalo Montoya.

La influencer optó por abandonar sola la República Dominicana por los continuos flirteos de Gonzalo con Katerina, una de las solteras de la primera edición. El sevillano hizo todo lo posible por reconducir su relación, pero la decisión de la creadora de contenido fue firme. No había marcha atrás.

Susana y Gonzalo, una relación sentimental que saltó por los aires en 'La isla de las tentaciones'. / MEDIASET

Susana, más conocida como Susana Bicho en las redes sociales, ha concedido una entrevista para la web de Telecinco, en la que ha rememorado su paso por La isla de las tentaciones cinco años después. “Me hace ilusión volver a verme. Te sacas fallos, te juzgas a ti misma”, ha comenzado diciendo. Ella tiene claro que no cambiaría su decisión si pudiera retroceder en el tiempo. “No me arrepiento de nada. Me da un poco de vergüenza enfrentarme a mi yo del pasado”, ha contado.

La joven murciana acaba de contraer matrimonio con Guille Valle, con el que comparte además varios proyectos empresariales. Ambos no se han ido de luna de miel por el motivo que explica a continuación. “Estábamos muy atrasados con la boda. No nos parecía o no teníamos ganas de gastar energía en ese momento en eso. Ya nos iremos de viaje seguramente en noviembre, enero, cuando podamos”, ha zanjado.