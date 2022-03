Tamara Falcó hace enfadar al Papa

Tamara Falcó relató en el programa El Hormiguero su última visita al Vaticano, donde vivió su segundo encuentro con el Papa Francisco, que no ha dejado indiferente a nadie. La hija de Isabel Preysler conoció al Papa en diciembre de 2019 y el último jueves sorprendió al revelar que, esta segunda vez, el Papa se enfadó con ella.

"Yo le llevaba un regalo. Una virgen, la Virgen de la Alegría de mi amiga Clara", comenzó explicándole Tamara a Pablo Motos. Llegado el momento de saludarle, la marquesa de Griñón decidió arrodillarse ante él: “Para mí, ver al Papa es impresionante”. Sin embargo, parece que este gesto no sentó nada bien al Pontífice, de lo que no tardó en darse cuenta Tamara por sus evidentes gestos de incomodidad.

Falcó, quien grabó este momento para su nuevo reality de Netflix, llamó la atención por saludar al Papa diciendo: "¡Hola, Santo Padre, ¿qué tal?"

"De repente, vi al Papa enfadado y pensé: ‘¡Qué estoy haciendo!’ Entonces me levanté, me bendijo a la Virgen y le dije que era para él. Estas cosas solamente me pasan a mí", relató la colaboradora televisiva y chef en Antena 3. "No me lo imaginaba enfadado", se lamentó con tristeza.

La hija de Preysler también ha presumido de su audiencia con el Papa en sus redes sociales.