Taylor Swift protagoniza un momento entrañable con los hijos de Shakira durante la gala de los Grammy

La 67ª edición de los Premios Grammy, celebrados el domingo en Los Ángeles, estuvo llena de momentos virales. Uno de los más comentados no ocurrió en el escenario, sino en los descansos publicitarios. En dichos momentos, los artistas invitados aprovechan para intercambiar saludos con sus compañeros de la industria y capturar recuerdos en fotografías.

Shakira, quien celebró su cumpleaños número 48 asistiendo a la gala junto a sus hijos Milan y Sasha, no dejó pasar la oportunidad de presentarlos a una de las figuras más destacadas de la música en la actualidad: Taylor Swift.

En un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se puede ver a Taylor sonriendo y saludando a los pequeños, de 11 y 9 años respectivamente.

La imagen del encuentro ha enternecido a los fans de ambas estrellas, quienes han celebrado este momento entre dos de las figuras más influyentes de la música actual. Posteriormente, Taylor Swift bailó durante la actuación de la artista colombiana con el hijo de Alicia Keys.

Shakira, una de las grandes protagonistas de los Grammy 2025

La noche también fue importante para Shakira a nivel profesional. La cantante colombiana se alzó con el premio a 'Mejor álbum pop latino' por su trabajo 'Las mujeres ya no lloran', un galardón que le fue entregado por Jennifer Lopez. En su discurso, la barranquillera dedicó el premio a la comunidad inmigrante en Estados Unidos, enviando un mensaje de apoyo en un momento políticamente tenso debido a las nuevas políticas migratorias anunciadas por Donald Trump. "Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes de este país. Ustedes son queridos, ustedes valen y yo siempre lucharé con ustedes y con todas esas mujeres que trabajan muy duro cada día para sacar adelante a sus familias", expresó la artista, quien también dedicó su victoria a Milan y Sasha.

Por su parte, Taylor Swift llegó a la gala con seis nominaciones por su álbum 'The Tortured Poets Department', pero, contra todo pronóstico, se fue con las manos vacías. La gran sorpresa de la noche fue la victoria de Beyoncé, quien ganó su primer premio a 'Álbum del Año' por 'Cowboy Carter' arrebatándole el galardón a Swift, quien ya lo ha obtenido en cuatro ocasiones (la última en 2023 con 'Midnights').

La velada también tuvo a Kendrick Lamar como uno de los grandes vencedores, llevándose cinco premios, incluyendo 'Grabación del Año' y 'Canción del Año' por 'Not Like Us'.

Shakira durante su actuación en los Grammy 2025 / EFE

Para coronar su participación en los Grammy, Shakira subió al escenario para ofrecer una electrizante presentación en la que interpretó dos de sus éxitos: 'Ojos Así' y 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53'. Su actuación fue ovacionada por el público y reafirmó su estatus como una de las artistas latinas más influyentes de las últimas décadas.