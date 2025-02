Bianca Censori, pareja de Kanye West, expulsada de los Grammy tras posar desnuda en la alfombra roja

La 67ª edición de los Premios Grammy, celebrada en Los Ángeles este domingo 2 de febrero, estuvo marcada por un escándalo protagonizado por Kanye West (47 años) y su esposa, la arquitecta australiana Bianca Censori (30). La pareja, una de las más controversiales del mundo del entretenimiento, fue expulsada de la gala después de que Censori apareciera en la alfombra roja con un atuendo que desafío todas las normas y protocolos del evento.

Ambos llegaron con un estilismo total black, pero en un momento determinado, al posar en la red carpet, Bianca Censori se giró y comenzó a bajar lentamente su abrigo, dejando al descubierto un body transparente. La arquitecta no llevaba ropa interior, por lo que quedó completamente desnuda ante las cámaras. Mientras tanto, Kanye West se alejó discretamente, dándole todo el protagonismo a su esposa. Para completar el arriesgado look, Bianca llevó unos tacones transparentes que acentuaban su presencia.

Poco después de esta inesperada escena, la organización del evento decidió expulsar a la pareja de la ceremonia por incumplir el protocolo. Sin embargo, según algunos medios estadounidenses como Page Six, su retirada no solo estuvo relacionada con el escándalo en la alfombra roja, sino también con el hecho de que no estaban oficialmente invitados. Según informaciones filtradas, Kanye y Bianca llegaron sin acreditación y con un grupo de aproximadamente cinco personas, lo que llevó a los organizadores a escoltarlos fuera del recinto.

Pese a esta situación, el rapero era uno de los nominados a Mejor Canción de Rap por su tema Carnival, lo que generó aún más controversia sobre su presencia en la gala.

Kendrick Lamar y Beyoncé, los grandes triunfadores de los Grammy 2025

El incidente eclipsó parte de la ceremonia, pero la noche también estuvo marcada por grandes sorpresas. Kendrick Lamar se coronó como el gran ganador de la edición al recibir cinco premios, incluyendo Grabación del Año y Canción del Año por Not Like Us. Además, la noche fue histórica para Beyoncé, quien finalmente consiguió el ansiado galardón a Álbum del Año por Cowboy Carter.

A pesar del brillo de los premiados, la expulsión de Kanye West y Bianca Censori se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, generando una ola de reacciones en redes sociales y reafirmando su estatus como una de las parejas más polemicas de la industria.