La tragedia familiar de Luis Enrique

Luis Enrique es uno de los personajes de moda de la actualidad. La goleada de España en su debut en Catar ha puesto de manifiesto que la selección española está más que preparada para realizar un buen papel en el Mundial. De la gestión del grupo se encarga Luis Enrique, que tras alcanzar las semifinales en la pasada Eurocopa, ha apostado por su selección para llevar a cabo el asalto de Catar. El preparador nacional siempre ha mostrado ante la prensa una armadura de hierro para protegerse de las críticas, las cuales empezaron con el anuncio de la lista de jugadores. Lo cierto es que jugadores y seleccionador son una piña, incluso cuenta con su yerno en la plantilla, autor de dos goles frente a Costa Rica.

Tras la armadura de hierro en la que se resguarda constantemente el seleccionador se encuentra una persona salpicada por una dura tragedia familiar. Luis Enrique se casó con Elena Cullel hace casi 25 años. La pareja contrajo matrimonio en 1997 en la basílica de Santa María del Mar, cuando el entonces futbolista fichó por el FC Barcelona. Elena Cullel, economista y azafata de profesión, pertenece a una familia adinerada de la alta burguesía catalana. Como fruto de su matrimonio llegaron sus tres hijos: Pancho, Sira y Xana. El palo más duro que ha tenido que afrontar la familia fue la muerte de la pequeña Xana en el año 2019. Un cáncer de huesos acababa con su vida con tan solo 9 años. “Te echaremos de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que algún día nos volvamos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia”, emitía en un comunicado el seleccionador.

La muerte de su hija Xana supuso un antes y un después en su carrera profesional. Abatido por la pérdida de su hija, Luis Enrique se refugió en su familia y optó por dejar su puesto de seleccionador nacional, que pasaría a manos de su segundo, Robert Moreno. Unos meses después, decidió regresar a la selección protagonizando un cruce de declaraciones con Robert Moreno, que ya no volvería a trabajar con el técnico asturiano. “Tenía ganas de volver a recuperar la vida y volver a hacer lo que más me gusta, relacionarme con el fútbol, y demostrar a mi familia que la vida continúa. Mi familia me respalda totalmente. En esto de la muerte es algo que todos hemos de afrontar, aunque no en el orden que me ha tocado a mí. Me siento muy orgulloso de la fortaleza y la entereza de todos ellos”, escribía para anunciar su regreso.

Su labor como seleccionador nacional ha sido una de las mejores terapias para superar el duelo. Ahora también en el papel de streamer para informar de manera puntual a los aficionados sobre la actualidad de La Roja. Luis Enrique es un amante del deporte, en general. Practica ciclismo, natación y gracias al triatlón ha mantenido la forma física tras su retirada como jugador profesional.

En el plano personal ha destacado su actitud discreta y alejada de los focos. Su hijo Pancho trabaja como auditor en una conocida consultora y Sira es una promesa nacional de la hípica, campeona de España de saltos en la categoría jóvenes jinetes. Su novio es Ferran Torres, jugador del FC Barcelona y de la selección nacional. El próximo 27 de diciembre Luis Enrique y Elena Cullel celebrarán sus bodas de plata y quién sabe si unos días antes la familia contará con otro motivo para la celebración.