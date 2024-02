El tremendo susto de Eduardo Noriega con su moto

Eduardo Noriega ha sufrido un grave accidente con su moto por la M-30 de Madrid. El actor fue atropellado por un automóvil y como consecuencia del impacto salió despedido por los aires. La noticia no se ha sabido hasta que el actor ha relatado en sus redes sociales cómo vivió el tremendo susto que le produjo el accidente.

El intérprete ha compartido un mensaje en sus redes sociales junto a una fotografía en la que aparece en el Hospital Universitario de La Princesa, donde tuvo que ser ingresado para recuperarse de las secuelas del atropello. Noriega ha explicado cómo se siente tras el accidente de moto.

“Hace unos días sufrí un accidente de tráfico en la M-30 madrileña. Un coche me embistió por detrás y salí despedido de la moto hacia delante. Por suerte, aparte del susto tremendo, solo fueron policontusiones y algunos puntos. Así que aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar”, ha relatado.

El protagonista de Abre los ojos ha agradecido la labor de los Bomberos, la Policía, el Samur, así como el personal médico del Hospital Universitario de La Princesa. “Gracias a todos los que acudieron al lugar, Bomberos, Policía de Madrid y Samur, por atenderme con tanta rapidez y eficacia, y al personal de Urgencias del Hospital Universitario de La Princesa, de Trauma, Cirugía y Radiología, por su atención y profesionalidad. Gracias a todos por vuestro interés y deseos de mejora”, ha concluido.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se han inundado de mensajes de ánimo para el actor. Muchos de sus compañeros de profesión se han volcado con Eduardo Noriega. “Guapo mío recupérate muy pronto. Eres el mejor”, le ha escrito Mario Vaquerizo. “Que bien que se haya quedado en un susto Eduardo querido”, ha expresado Rossy de Palma. "¡Ay Edu! Qué susto. A mejorarse”, ha sido el mensaje de Paula Echevarría, mientras que Miguel Ángel Muñoz le ha mandado toda su fuerza: “Mucha fuerza Edu”.