La última hora del maltrecho estado de salud de Ángel Llàcer

Ángel Llàcer lleva varias semanas alejado del plató de Tu cara me suena, el concurso musical de Antena 3 en el que ejerce como uno de los miembros del jurado. El televisivo no atraviesa uno de sus mejores momentos de salud debido a una infección de la bacteria shigella que contrajo durante un viaje a Vietnam. Desde entonces no levanta cabeza, ya que tras un primer ingreso en Madrid fue dado de alta para tener que ser hospitalizado de nuevo, en este caso en Barcelona, por el malestar que le produce la enfermedad.

“He estado muy jodido. ¿Podría haber muerto? Sí. Toda España se enteró de que me estaba muriendo”, dijo nada más salir de su primer ingreso hospitalario. Una confesión que puede resultar irónica, pero que no se aleja de la realidad. La infección por la bacteria shigella tiene como principales síntomas una diarrea muy grave con sangre, moco, pus y deshidratación.

Tras recibir el alta, su estado de salud ha empeorado de nuevo teniendo que ser ingresado por segunda ocasión. Así ha contado Miquel Valls en Espejo Público el mal trance que está pasando el jurado de Tu cara me suena. “Llàcer pasó dos semanas ingresado aquí en Madrid, que vino a hacer la obra de The producers, que presentó aquí… Después le dan el alta, regresa a Barcelona, cuando llega no se encuentra bien, y lo vuelven a hospitalizar”, ha relatado.

El colaborador del magacín presentado por Susanna Griso ha actualizado el estado de salud del televisivo. “Ha tenido que ser sometido a varias intervenciones para tratarle la bacteria que contrajo. Unas operaciones que finalmente han salido bien. Ahora está más estable”, ha destacado.

Aunque se ha llegado a temer por su vida, Llàcer está respondiendo bien a las últimas intervenciones y salvo imprevisto no debería sufrir secuelas permanentes en su organismo.