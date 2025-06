Vanesa Martín: la dificultad de componer sin tocar asuntos de la vida privada

Vanesa Martín se ha posicionado como uno de los grandes rostros del panorama musical nacional. La cantante malagueña, que acaba de presentar su noveno disco titulado Casa mía, se ha hecho un hueco en la industria gracias a su esfuerzo y talento. Para promocionar su último trabajo se ha sentado junto a Sonsoles Ónega.

La presentadora del magacín de Antena 3 se ha detenido en la canción No te pude retener porque le picaba la curiosidad de si iba dedicada a alguien en especial. “Yo no me escondo de nada, pero soy muy hermética. Quiero que se hable de mi música”, ha replicado la artista que siempre ha mantenido en un segundo plano su vida privada.

Finalmente, Vanesa ha querido explicar la intrahistoria de la canción que había llamado la atención de Sonsoles. “La escribí para una amiga mía que nunca duraba con un chico, igual estaba siete u ocho meses pero no más. Un día que nos convocó a todas para contarnos de una pareja que parecía que iba a más; y fuimos a Tarifa. Cuando llegamos, de repente empezamos a escuchar portazos y nos dijo que lo acababan de dejar. Me puse en la piel de esos momentos y situaciones en las que necesitas vivir otras cosas y sientes que hay que ir por otro camino, no sé. Se la hice a ella, pero también a mí, por las veces que me he ido de lugares, de personas…”, ha contado.

La artista ha reconocido que antes era muy enamoradiza y ahora con el paso de los años es todo lo contrario. “Yo he vivido siempre con una naturalidad tan bonita que entiendo que los compañeros hacen su trabajo. Me cuesta mucho que me guste alguien. Cuando tenía 20 años era muy enamoradiza, pero ahora es más difícil enamorarte y coincidir con alguien en el tiempo, en el momento preciso, de venir sin cargas y bien. Soy muy simpática, la gente se confunde, pero no. Soy disfrutona, sí, pero luego soy muy hermética”, ha añadido.

La malagueña ha puesto encima de la mesa el diferente trato que existe en la música entre los hombres y las mujeres. “Quiero que se hable de mi música. Llevo ya nueve discos. Las mujeres, además, tenemos un estigma y nos hacen siempre preguntas más incómodas que a los chicos”, ha destacado. La artista se ha atrevido a dar un ejemplo. “Me ha costado tanto trabajo llegar donde estoy hoy, con mi música, pero al final el titular es otro. ‘Arrasa fulanito en el Movistar Arena’, mientras que ‘Vanesa Martín emociona y está más feliz que nunca en su nueva etapa’. Chico, que yo también lo he llenado. Entonces, procuro encontrar un equilibrio entre mi vida privada, que es igual que cualquiera, y mi profesión. Procuro proteger un poco”, ha zanjado en el programa de Antena 3.