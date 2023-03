¿Qué vínculo existe entre Susanna Griso y Carolina Molas?

Carolina Molas ha pasado del anonimato a ser una persona conocida para el gran público debido a la relación de su hijo, Íñigo Onieva, con Tamara Falcó. La familia del empresario madrileño ha sido presa de la insistencia de los medios de comunicación desde que se confirmó el romance de Íñigo con la marquesa de Griñón. La abrupta ruptura de la pareja intensificó el seguimiento de los focos hacia los familiares del joven empresario. Entre ellos ha destacado la figura de su madre, que responde a un perfil empresarial de éxito, además de mantenerse estupendamente. Incluso han llegado a confundirla con una hermana de su hija Alejandra, la cuñada de Tamara Falcó.

La sorpresa ha llegado cuando Susanna Griso, en su programa Espejo Público, ha desvelado su desconocida conexión con Carolina Molas. “La conozco. He comido con ella, es encantadora”, ha contado la presentadora del magacín de Antena 3. La periodista catalana ha dado a entender que es amiga de la empresaria, de la que ha aclarado que ella siempre ha vivido de su trabajo y alejada de la repercusión mediática. La confesión espontánea de Susanna Griso ha coincidido con la emisión de un comunicado por parte de Carolina Molas para desmarcarse de la condición de personaje público, donde se siente incómoda y perseguida.

“Como madre de Íñigo Onieva soy consciente de la relevancia mediática de su compromiso con Tamara Falcó. Pero esta circunstancia no puede justificar la presión que he venido sufriendo por parte de algunos medios de comunicación, pues soy, y siempre he sido, una persona privada, absolutamente celosa de mi intimidad y la de mi entorno”, ha dicho sobre el acoso mediático que está sufriendo por ser la madre de Íñigo Onieva, el prometido de Tamara Falcó.

El comunicado continuaba solicitando respeto a su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. "Estos últimos meses mi imagen y mi intimidad personal han sido difundidas por los medios de comunicación, llegando, en ocasiones, a soportar difamaciones y desmerecimientos injuriosos que han atentado contra mi derecho al honor y mi dignidad. He intentado mantener una relación de cordialidad, educación y respeto con los medios de comunicación, limitando mis restringidísimas respuestas a afirmar o negar sus imparables preguntas. Nunca he autorizado la utilización de mi imagen, nunca he concedido entrevista alguna, y nunca he revelado ninguna circunstancia de mi vida privada, ni la de mi entorno. Por lo anterior, les pido encarecidamente que respeten el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de mi persona y de mi entorno, manteniéndonos alejados del foco mediático”, ha finalizado.