Will Smith reaparece en la India tras el bofetón de los Oscar

El intérprete, de 53 años, ha sido visto en Bombay (India), tanto en fotos de algunos medios locales como posando con fans como en vídeos grabados a su llegada al aeropuerto. Pero a quien no han captado, al menos de momento, ha sido a Jada Pinkett, quien también ha viajado con él al país asiático.

Una fuente consultada por Us Weekly ha revelado el motivo de este viaje: unas "vacaciones familiares que ya estaban planeadas". "Se había hablado de cancelarlo, pero Jada insistió", añade dicha persona del entorno de la pareja. Por tanto, parece se que, aunque el actor no quería viajar tras lo sucedido, fue Jada Pinkett la que le animó a ir pensando probablemente que una escapada para desconectar les viniera bien.

#WillSmith in Mumbai- post the Oscar slapgate. Reason for visit yet unknown - although was seen with a spiritual leader- he has in the past also met Sadhguru and been part of the Ganga Aarti in Benares pic.twitter.com/wCwuyhFiYa