Will Smith ingresa en una clínica de rehabilitación

La bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock en los últimos Oscar comienza a pasarle factura social, y emocional, al actor. El protagonista de Hombres de negro ha ingresado, de manera voluntaria, en una lujosa clínica de rehabilitación para gestionar el estrés que vive desde esa noche, de la que ya han transcurrido dos semanas.

Aunque por el momento se desconoce el nombre del centro, el periódico The Sun asegura que se trata de una reconocida clínica especializada frecuentada por grandes fortunas y famosos, donde permanecerá los próximos días, tal vez hasta que las aguas se calmen y pueda tomar las decisiones adecuadas. Algo complicado, ya que además de la investigación formal que la Academia asegura estar realizando para valorar las posibles medidas a tomar contra la estrella, algunas productoras están cancelando los proyectos que tenían en marcha con Will Smith.

Según la prensa internacional, Will Smith se encuentra tremendamente afectado por todo lo ocurrido, y más aún tras conocer algunas de las consecuencias que afectan duramente a su carrera.

Casualidades o no, pocos días después de la ya histórica bofetada de Will a Chris Rock, Netflix decidía cancelar la producción de la película Fast and Loos, en la que el actor iba a ser el protagonista. De la misma manera, Sony suspendía la cuarta entrega de Bad Boys, la saga protagonizada por Smith y cuyo guión había recibido unos días antes de la gala.

Según el citado diario, Will Smith ha decidido tomarse un tiempo en la clínica de rehabilitación para reflexionar y recibir el apoyo necesario en estos momentos. Al parecer, el actor es consciente del duro golpe que ha sufrido su fama y su carrera profesional, y quiere tomar distancia para poder recuperarla.

Aunque la versión oficial no señala al altercado de los Oscar, muchos son los que aseguran que, por el momento, las grandes productoras prefieren distanciarse de la polémica y esperar a ver qué ocurre con la popularidad del actor.