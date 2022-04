Netflix y Sony le dan la espalda a Will Smith

La polémica en torno a lo acontecido en la gala 94 de los Oscar sigue trayendo consecuencias para el recién galardonado Will Smith. Las repercusiones a la bofetada al también actor Chris Rock no dejan de aumentar y tras la renuncia de Smith la pasada semana a la Academia del Cine el rechazo se cierne sobre él. Sus próximos proyectos se encuentran en el punto de mira y la imagen proyectada por el intérprete en la gala hace que numerosas empresas estén decidiendo bajarse de las producciones en las que se encuentra involucrado.

Es el caso de Netflix, el cual ha decidido no formar parte de la producción de la película Fast and Loose, suspendiendo el proyecto. El film narra la historia de un criminal que tras un ataque pierde la memoria. Días antes de que tuviera lugar el altercado, donde Smith propinara la bofetada de la discordia a Rock, David Leith anunciaba su salida del proyecto alegando que los problemas no hacían más que crecer, renunciando a la dirección del mismo. Los problemas se multiplican para Will Smith y parece que esto no ha hecho nada más que empezar.

Sony se une a Netflix y su rechazo a Will Smith

Pero Netflix no es la única productora del sector que ha decidido poner tierra de por medio con el actor. La última en sumarse ha sido Sony, la cual ha decidido aplazar la producción de Bad Boys 4. A pesar de las disculpas emitidas por el actor, estas parecen no ser suficiente y, por el momento, dos de las empresas más pujantes del mundo audiovisual desean alejarse de la imagen proyectada durante la gala más importante del mundo del cine. Will Smith no se encuentra en su mejor momento, a pesar de haber recibido por primer vez el Oscar en toda su carrera, y el pasado viernes 1 de abril lanzaba un comunicado renunciando a la Academia del Cine: "Los cambios llevan tiempo y estoy decidido a trabajar la cuestión para asegurarme de que nunca me vuelva a permitir la violencia para imponerme".

La carrera del actor no se encuentra en su momento más álgido. A pesar de la tradición, que suele llevar a los galardonados a nuevos proyectos, el altercado con Chris Rock tras bromear con la alopecia de su mujer Jada está provocando el efecto contrario. El propio Smith ha calificado su actuación durante la gala como "impactante, dolorosa e inexcusable" y las productoras parecen compartir su opinión. El método Williams ha supuesto un arma de doble filo, aupándolo a una de las condecoraciones más altas del mundo del cine pero empañando tras su actitud con Chris Rock una carrera situada en lo más alto. Bad Boys 4, de Sony Pictures, y Fast and loose, de Netflix se encuentran aplazadas y canceladas respectivamente.

La que sí continua en desarrollo es la cuarta entrega de Dos policías rebeldes, debisdo a que llevaría bastante tiempo en desarrollo y en la que repite junto a Martin Lawrence. Sony ha decidido “poner el proyecto en pausa hasta que las cosas se solucionen”; mientras que Netflix no ha dado explicaciones acerca de la cancelación del proyecto en el que se encontraba implicado Will Smith.