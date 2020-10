El ex alcalde de Almadén contento por la sentencia y pendiente de la reacción del hermano del "loco del chándal"

El ex alcalde de Almadén de la Plata, José Luis Vidal, ha mostrado su satisfacción ante la sentencia de la Audiencia Provincail de Sevilla que condena a 18 de años de cárcel a Manuel González González, conocido como el loco del chándal por incendiar en marzo de 2017 la vivienda de su hermana. Entonces ya no era alcalde de la localidad, sino juez de paz. El ex regidor recuerda que se trata de un delincuente "peligroso que no se arrepintió nunca de lo hecho".

Del mismo modo comentó que cuando el ahora condenado salió de la cárcel y fue a vivir con su hermano a la localidad "como alcalde tuve que dar la cara para defender a mis vecinos". Esta beligerancia fue, según el ex alcalde lo que le llevo "a intentar matarme a mi y a mi hermana". Además de agradecer el trabajo de la Guardia Civil, José Luis Vidal recordó que el hermano del lóco del chándal, que fue su cómplice, ha vuelto al pueblo "después de cumplir la condena de dos años de destierro y no sabemos cómo va a reaccionar a la sentencia".

Asimismo recordó que su hermana, que estaba dentro de la casa cuando la incendió Manuel González, "vive asustada por las secuelas" y no descartó acudir a la Justicia "para poner en su conocimiento que el hermano sigue viviendo en el pueblo".

El tribunal condena al acusado por un delito de incendio con peligro para la vida de las personas y le impone 18 años de prisión y la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante 19 años, mientras que, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la afectada con 20.000 euros por las secuelas psíquicas y con 11.180,40 euros por los daños ocasionados en la vivienda.