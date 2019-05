CSIF ve "discriminatorio" el reparto de los refuerzos en los juzgados de Violencia

El sindicato CSIF de Justicia ha considerado "discriminatorio" el reparto en los distintos juzgados de Sevilla de los refuerzos en materia de Violencia Sobre la Mujer y así asegura que ha recibido "innumerables quejas" por parte de los funcionarios que prestan servicio en toda la provincia.

Dice el sindicato que los funcionario "no pueden entender cómo después de dedicar innumerables horas de trabajo durante años en materia de Violencia de Género, ven cómo se refuerzan sólo los juzgados de Violencia sobre la Mujer, y no pueden optar a esas plazas (ya que se tratan de refuerzos de personal interino que no conforman plantilla), a pesar de que en las mismas se percibe un complemento salarial, que no reciben en el puesto de trabajo en el que actualmente se lucha contra la Violencia de Género".

Aún en el caso, de que el personal de refuerzo no realice guardias en los Juzgados en que sean destinados, tan sólo el complemento que se percibe es mayor que una semana de guardia de disponibilidad, asegura el sindicado, que defiende que la "dedicación del funcionariado en materia de Violencia de Género ha de ser premiada y participada a todos".

La "misma suerte corren los funcionarios" de los 15 juzgados de lo Penal y los que se encuentran en la Fiscalía de Violencia de Género, que no se ven beneficiados de refuerzos, y tampoco se tiene en consideración su dedicación exclusiva, así como las restantes secciones penales de la Audiencia Provincial y los partidos judiciales de Morón de la Frontera y Marchena, añade CSIF.

La organización sindical apela a que la Consejería de Justicia para que "recapacite y tal como estipula el Pacto de Estado deje sin efecto la forma arbitraria y sin consensuar de su aplicación, pues hasta ahora, parece ser realizada con total desconocimiento de la materia y del trabajo que la misma conlleva", mostrando a juicio de este sindicato un "desprecio absoluto" por el personal al servicio de la Administración de Justicia.

PLAZAS DE REFUERZO POR EL PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE GENERO POR 3 MESES

Cuerpo de Tramitación

Mixto nº 5 Dos Hermanas , 1 plaza

Mixto nº 3 Alcalá de Guadaira, 1

Mixto nº 2 Coria del Rio, 1

Mixto nº 3 Sanlúcar la Mayor, 2

Mixto nº 2 Utrera, 2

Mixto nº 1 Carmona 1

Mixto nº 1 Écija, 1

Mixto nº 1 Estepa, 1

Mixto nº 2 Lebrija, 1

Mixto nº 2 Lora del Rio, 1

Mixto nº 1 Osuna, 1

Único de Cazalla de la Sierra, 1

Sección 4ª Audiencia Provincial, 1

Violencia sobre la Mujer nº 1, 1

Violencia sobre la Mujer nº 2, 1

Violencia sobre la Mujer nº 3, 1

Violencia sobre la Mujer nº 4, 1