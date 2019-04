Los padres de Marta consideran una "humillación más" la propuesta de Carcaño de pagar 20 euros mensuales

Una "humillación más". Así califican los padres de Marta del Castillo la propuesta del asesino confeso de su hija, Miguel Carcaño, de abonar la indemnización de 340.000 euros que le impuso la Audiencia de Sevilla a razón de 20 euros mensuales, lo que supondría que tardaría en abonar dicha compensación más de 1.416 años. En un escrito presentado en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la abogada Inmaculada Torres, que representa a la familia de Marta, se ha opuesto a la propuesta del asesino confeso mientras la misma "no vaya acompañada de una declaración que contenga datos reales y exactos que permitan encontrar el cuerpo" de su hija.

En el escrito, al que tuvo acceso este periódico, la familia se opone al pago aplazado, al estimar que dicha cantidad es "meramente simbólica y supone una humillación más" para sus representados, pues haría "prácticamente incobrable la responsabilidad civil", buscando el asesino confeso con dicha petición "única y exclusivamente la concesión de beneficios penitenciarios, como reconocimiento a una falta voluntad de reparar el daño y arrepentimiento".

Para la acusación particular que ejerce la familia de Marta, la petición de Miguel Carcaño no se puede considerar como manifestación de buena voluntad o de arrepentimiento "si la misma no va acompañada por una efectiva colaboración en relación con la búsqueda y hallazgo del cuerpo de Marta y, por tanto, no puede ser admitida como efectiva reparación del daño, sino como búsqueda del propio interés del penado".

La abogada señala que aunque la concesión de los beneficios penitenciarios corresponde al juzgado de Vigilancia Penitenciaria, mientras Miguel Carcaño "no manifieste una voluntad real de arrepentimiento mediante una efectiva colaboración en relación con el conocimiento de la verdad y en la búsqueda y hallazgo del cuerpo de Marta, esta parte, en ejercicio de los derechos que, como víctimas, tiene reconocidos" en el estatuto de la víctima del delito, "se opondrá a la concesión de cualquier beneficio penitenciario", asevera Inmaculada Torres.

"Desde el momento en que el señor Carcaño dé datos exactos que permitan encontrar el cuerpo de Marta del Castillo y conocer la realidad de los hechos, mostrando con ello una voluntad real de arrepentimiento, colaboración y reparación del daño causado, esta parte nada opondrá a la concesión de los beneficios penitenciarios", concluye la letrada.