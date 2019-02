Gonzalo Crespo destaca la preocupación de Mercasa para que no aumentara la plantilla de Mercasevilla

El ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo ha afirmado este martes en el juicio por el delito societario de la lonja que la sociedad estatal Mercasa tenía una gran preocupación para que no aumentara la plantilla de trabajadores.

Crespo, que ha rendido testimonio en el juicio por el delito societario de Mercasevilla, ha explicado que fue presidente del mercado entre mayo de 2005 y mayo de 2007, y ha destacado, a preguntas de las defensas, que la sociedad estatal Mercasa tenía "mucha experiencia" en los mercados mayoristas y "ejercía un control bastante estricto" en el desarrollo de la compañía, algo que a los gestores de la empresa pública les daba una "seguridad total de que los temas que se abordaban en la unidad alimentaria se hacían conforme a la ley".

El ex presidente de la sociedad pública municipal ha coincidido con otros testigos que han declarado en los últimos días que la "preocupación" de Mercasa estaba en "controlar que no aumentara la plantilla", que tenía más de 200 trabajadores.

El ex concejal, ya jubilado, ha indicado que los órganos de administración de la lonja facultaron al entonces director general y principal acusado Fernando Mellet para "negociar todo lo relacionado con el ERE", y en cuanto al premio de jubilación que la empresa pagó a nueve trabajadores que se acogieron al ERE de 2007, Gonzalo Crespo ha señalado que no lo recuerda, por sí ha insistido en que Fernando Mellet estaba "facultado para el desarrollo del ERE" y la empresa le había otorgado "amplias facultades" para la negociación, aunque desconoce los detalles.

Sobre el proyecto de traslado de Mercasevilla a Majarabique, ha indicado que todos los implicados, incluidos los mayoristas de Pescado, hacían "sugerencias y propuestas" sobre cómo debía de realizarse dicho traslado y sus necesidades.

De la misma forma, el ex edil del PSOE ha recordado que la Fundación Socioasistencia propiciaba la realización de cursos y actividades formativas como para carretilleros y de venta ambulante, de lo que se desprende según las defensas que también podía conceder una beca como la que se dio a la hija del ex presidente de los mayoristas de Pescado Carmen Vela para la realización de un curso de diseño en Londres.

Carmen Vela colaboró entre cuatro y seis veces con la lonja

En la sesión de este martes, número 11 desde que se inició el juicio, también ha declarado el que fuera responsable del departamento de Márketing de Mercasevilla Fernando Vázquez, quien ha afirmado que Carmen Vela colaboró con la lonja en una serie de trabajos, como uno relacionado con la cartelera para un evento de música en los barrios por el que no recibió ningún pago, y también ha dicho que la opinión de la joven también se tuvo en cuenta para otras cuestiones.

Según este testigo, Mellet le dijo que Carmen Vela podía ser una "ayuda para el departamento de marketing" en cuestiones como el logo, marca y la página web, y ha reconocido que "colaboró entre cuatro y seis veces" con Mercasevilla después de participar en el viaje a la feria de Marisco de Bruselas, llegando a destacar que "probablemente su colaboración sería bastante importante en el tema del logo".

El abogado de los mayoristas de Pescado José Rodríguez Fajó también ha dicho sobre Carmen Vela que no cree que su padre, el presidente de los mayoristas de Pescado Antonio Vela, estuviera en la conversación que la joven mantuvo con el subdirector de la lonja Daniel Ponce en un viaje a la feria internacional de Pescado de Vietnam, y en el que este le ofreció una "opción de ayuda o beca para estudios", según ha reconocido el testigo que le contó la propia Carmen Vela.

El letrado de los mayoristas ha explicado además que Mercasevilla asumió el pago de la compra de un millar de palets de plástico para cambiarlos por los que tenían de madera, porque era su "obligación legal", dado que era la prestataria del servicio.