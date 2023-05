La Guardia Civil ratifica que Villén "simuló" la devolución de los gastos en los burdeles

Un capitán de la Guardia Civil que intervino en la investigación de los pagos realizados con las tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en cinco prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba ha ratificado este martes el atestado en el que aseguran que el ex director de la fundación Fernando Villén "simuló" el reintegro de los cargos realizados en la tarjeta que tenía a su disposición para gastos de representación.

El agente ha confirmado que Villén gastó 32.556 euros en prostíbulos y ha indicado que en la contabilidad figuran devoluciones por importes de 13.068 euros -realizadas en la caja de la Faffe- y los 14.737 euros que se reintegraron en efectivo en el club Don Angelo.

El guardia civil ha indicado que hay otros dos pagos realizados en la sala Top Show Girls Electro Dance, por importe de 2.591 euros, y en la sala Delux, por otros 1.390 euros, que aparecen como pagados en la contabilidad pero de cuyos reintegros "no había nada" en las cajas de la Faffe ni tiene constancia de que exista ninguna documentación que acredite el pago. En otra visita a un club de alternes, en este caso La Casita, donde se gastó 780 euros, el testigo ha digo que sólo aparece el gasto, pero no su devolución en la contabilidad.

El capitán ha añadido que Fernando Villén recibió "bastante anticipos" de la fundación pero no han encontrado "ningún recibo ni otro documento que respalde" la entrega de esas cantidades, por lo que ha ratificado su atestado en cuando que se trata de una "simulación" para justificar los pagos en los prostíbulos. "La contabilidad dice que el dinero se ha devuelto en caja, está el asiento contable, pero no hay documentación que lo respalde, como un recibí o una factura".

Preguntado sobre por qué el gasto de 14.737 euros que se realizó en la noche del 22 al 23 de marzo de 2010 no figura en la contabilidad, el testigo no encentar otra explicación "más que el ánimo de ocultarlo" y ha añadido que "de las cuentas de Villén no salió ese dinero ni de las que tenía con su mujer, ya que entre las dos no llegaban ni a 200 euros", ha dicho. El ex director de la Faffe, por su parte, insistió ayer en que devolvió el dinero y que para ello un amigo suyo le prestó el dinero.

El agente también ha cuestionado los dos cheques que por importe de 6.300 euros aparecieron "justo el día de la devolución" en el Don Angelo -el 25 de marzo de 2010-, unos talones que fueron logrados por la directora económica Ana Valls en metálico, y sobre esta cuestión ha dicho que lo más sospecha les generó fue que estos cheques "no se reflejan en la contabilidad", por lo que a su juicio sirvieron para "paliar parte del gasto de los 14.000 euros" que el director de la Faffe había realizado en ese prostíbulo. "Es muy anómalo no anotar lo dos cheques en la contabilidad cuando han anotado los gastos en los clubes", ha destacado.

Sobre la factura de la comida de la Feria de Abril, el testigo ha ratificado que se emitió una factura falsa por importe de 2.511 euros por una comida en la caseta de UGT en la Feria de Abril que se realizó el 18 de abril de 2008, dado que el encargado de la caseta reconoció que no había emitido dicha factura. "Será manía, pero lo investigamos todo", ha afirmado el agente, que ha recordado que no es al primera vez que ven facturas falsas aunque a primera vista puedan parecer correctas.

En su declaración, el capitán de la Guardia Civil ha explicado que descubrieron los pagos en los prostíbulos en el marco de la investigación iniciada para esclarecer si se había producido algún delito en la gestión de los fondos públicos de la Faffe -financiada en más de un 90% con subvenciones públicas- y analizando la contabilidad descubrieron la existencia de tarjetas a disposición de los responsables de la Fundación y una serie de gastos en restaurantes, locales y en locales que parecía clubes de alterne, llamándoles la atención el gasto de 14.737 euros en el club Don Angelo en una sola noche.

El juicio continuará mañana con la declaración de este mismo agente, que en la sesión de hoy sólo ha podido responder a las preguntas de la Fiscalía.