Guerrero recurre su procesamiento al estar enjuiciado en la pieza política de los ERE

El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero ha recurrido el auto de procesamiento que esta misma semana ha dictado el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, en la pieza separada del caso de los ERE denominada "pólizas individuales" y en la que se le atribuyen junto a otras cinco personas, delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El abogado Rafael Ramírez García del Junco, que representa a Guerrero en numerosas de estas piezas, ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia de Sevilla, en el que considera que el instructor debería haber archivado la causa contra este ex alto cargo en aplicación del principio non bis in ídem, que la Audiencia ha venido aplicando a aquellos altos cargos que han sido enjuiciados en la "pieza política" o del "procedimiento específico" de los ERE, que está actualmente pendiente del dictado de la sentencia.

Dice el letrado que el auto atribuye a Guerrero estos delitos por haber "llevado a cabo pagos particularizados, directamente concertados por el director general de Trabajo para beneficiar a cuatro personas con las que tenía cierta vinculación personal, aprovechándose del cauce abierto por aquel "procedimiento específico", además de que "no existe duda de que los hechos tienen relación directa con la denominada partida 31L, partida por la que ha sido enjuiciado recientemente por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla".

Rafael Ramírez-García del Junco añade que en este procedimiento su cliente se enfrenta a unas acusaciones "de una gravedad evidente" y recuerda que en ese juicio Guerrero "fue interrogado por parte de las acusaciones directamente por las ayudas que constan en el presente procedimiento", por lo que reclama que se le aplique una vez más el "non bis in ídem", que impide enjuiciar a una persona dos veces por unos mismos hechos.

La defensa insiste en que la partida concreta de la que partían las ayudas se enmarcan en el denominado "procedimiento específico", por lo que "independientemente de que las pólizas contratadas se ejecuten de manera global o como en este caso de manera individual, ello, no es motivo para tratar por separado dichas ayudas, es decir, el hecho de que en este procedimiento lo que traten sean cuatro ayudas concretas no es óbice para excluirlas de las ayudas globales y por las que ya mi representado ha sido enjuiciado".

Con ello, se está dando una "duplicidad de petición por parte de la acusación por los mismos hechos en dos procedimientos distintos", subraya, para agregar que "lo cierto es que el hecho de separar las piezas de una macrocausa como la que nos ocupa puede ser una decisión más o menos acertada por parte del instructor, pero lo que no podemos compartir, en modo alguno, es que si se opta por esa fragmentación no se vayan eliminando de otros procedimientos los hechos que son objeto de acusación en procedimientos concretos, es decir, lo que no podemos compartir, porque vulnera de manera palmaria derechos constitucionales, es que se dé la situación que ahora se denuncia, que haya un procedimiento abreviado en la pieza especifica, más amplia y extensa de los procedimientos derivados de las diligencias previas 174/2011, enjuiciándose, y esté mi representado de manera simultánea siendo objeto de acusación por los mismos hechos, por la misma ayuda".

Por último, la defensa solicita además el archivo de la causa porque entiende que los hechos han "prescrito", de acuerdo con lo establecido en los artículos 131.1 y 132.1 del Código Penal que establecían los plazos de prescripción de los delitos en su regulación anterior, dado que puede beneficiar al reo.